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Около 6% тундры Ямала превратились в "пустыню" из-за вытаптывания пастбищ оленями

Наука
4 мая, 11:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

Обязательным условием сохранения экосистемы Ямала является снижение численности оленей, считают ученые

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© Лев Федосеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Около 6% территории Ямало-Ненецкого автономного округа стали песками из-за большого количества оленей и вытаптывания ими пастбищ в регионе. Об этом сообщили в отделе пропаганды достижений науки Уральского отделения (УрО) РАН со ссылкой на директора Института экологии растений и животных УрО РАН, члена-корреспондента Владимира Богданова.

"Пастбища могут выдержать только определенное количество животных, есть специальное понятие - "оленеемкость пастбищ". Если пятьдесят лет назад она составляла цифру десять оленей на гектар в сутки, то сегодня всего лишь два - снижение в пять раз. Переизбыток оленей сказался на растительном покрове, есть участки, где его практически нет. Сегодня примерно 6% территории Ямала - чистые пески, это больше, чем территории, которые отчуждаются под разработку нефтяных и газовых месторождений", - сказал он.

По словам Богданова, снижение численности оленей - обязательное условие сохранения экосистемы Ямала. "Песок, как гласит оленеводческая пословица, "олень делает" - он вытаптывает растительность, ветер выдувает почву, и образуется пустыня. Благодаря уничтожению лишайникового покрова на полуострове уже практически нет нормальных зимних пастбищ, меньше зеленых, кустарниковых оленьих кормов. В итоге за эти годы почти в два раза снизился вес северного оленя, у самок-важенок уже не бывает приплода по два олененка, а только по одному", - отметил ученый.

Деградация тундры

Ранее сообщалось, что в тундре ЯНАО зафиксирована деградация экосистем из-за большого количества оленей. По заказу властей Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН проводит геоботаническое обследование оленьих пастбищ лесотундры и южной тундры Ямала, результатом которого должны стать карты их хозяйственной оценки и сведения о предельной численности оленей.

Ученые отмечают, что для восстановления пастбищ понадобится не менее 50 лет, так как из-за избытка поголовья оленей запасы трав снизились вдвое. Перевыпас (чрезмерный выпас домашнего скота - прим. ТАСС) также мог стать одним из факторов распространения сибирской язвы, которая была зафиксирована в июле-августе 2016 года на Крайнем Севере впервые за 85 лет.

В Ямальском районе ЯНАО в июле прошлого года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

Северные пустыни

Ранее сообщалось, что ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) определят запас влаги песчаных участков в Надымском районе ЯНАО в рамках изучения экосистемы территории. Специалисты с помощью беспилотного летательного аппарата, оснащенного фотокамерой с высоким разрешением, начали изучение микрорельефа территории, что позволит получить 3D-модели значительных участков поверхности природных феноменов - песчаных раздувов.

Исследование было поддержано совместным грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и правительства ЯНАО. В рамках проекта ученые уже выявили различные виды живых организмов, приспособившихся на протяжении последних тысячелетий к суровым условиям "северных пустынь", к примеру, значительную численность жуков семейства жужелиц с ярко выраженным ночным пиком активности.

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