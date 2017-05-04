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В ДВФУ представили прототип биопротеза руки нового поколения

Наука
4 мая, 13:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, мая. /ТАСС

Протез управляется с помощью нейрогарнитуры

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили прототип биопротеза руки нового поколения. Главной особенностью изобретения является его экономичность: протез будет в десятки раз дешевле иностранных аналогов. Второй особенностью является система управления с помощью нейрогарнитуры, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"Группа студентов ДВФУ разработала новый бионический протез руки. Главной особенностью изобретения является его экономичность: протез создается из недорогих материалов себестоимостью около 8 тыс. рублей, тогда как минимальная цена аналогов начинается от полумиллиона рублей", - пояснили в пресс-службе университета.

Второй особенностью разработки называется оригинальная система управления протезом. "В мире уже есть протезы, работающие на датчиках. Для этого человеку в мозг устанавливается имплант, который производит высокоточное считывание - но далеко не каждый готов согласиться на такую сложную и дорогостоящую операцию. Мы предлагаем сделать поверхностный датчик, чтобы человек просто надевал некий головной убор (нейрогарнитура) - например, диадему, заколку - который будет считывать информацию. Мы отойдем от микроэлектрических датчиков и предложим свою концепцию снятия показаний о том, что хочет сделать человек - посредством энцефалографа напрямую с мозга", - рассказал один из разработчиков Данил Фонов.

В дальнейших планах разработчиков- усовершенствование своего протеза. Они планируют разработать водонепроницаемую бионическую руку с полностью герметичным корпусом, позволяющим снимать ее только для планового обслуживания. Также они хотят снабдить протез батареей на наночастицах, которая будет функционировать без подзарядки в течение нескольких дней.

Разработки биопротезов в Медицинском центре ДВФУ начались в конце прошлого в рамках проекта "Битва инженеров". Для его реализации студенты - медики, инженеры и программисты - объединились в команды для разработки инновационных технологий. Юные ученые работали над собственными проектами, в ходе которых создавались прототипы протезов руки и стопы.

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