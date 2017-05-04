Археологи раскопали в Турции подземный храм древнего божества Митры

АНКАРА, 4 мая. /ТАСС/. Уникальный подземный храм древнего божества Митра обнаружен на востоке Турции. Как сообщил новостной сайт Hurriyet Daily News, археологи сделали эту находку во время раскопок близ исторического замка Зерзеван в провинции Диярбакыр. Более 1700 лет тому назад люди собирались в этом святилище-митреуме и совершали обряды в честь божества, которое почитали еще индоарии, связывая его с солнечным светом, дружественностью и согласием.

Сам замок, расположенный в нынешнем районе Чынар близ поселения Демирелчек, служил базой и военным аванпостом для древних римлян. Археологические раскопки на этом месте ведутся с 2014 года сотрудниками министерства культуры и туризма и университета Диджле. На территории площадью 60 тыс. кв. м до наших дней сохранились лишь развалины стен, которые некогда достигали 12-15 м в высоту и 200 м в длину, фрагменты 21-метровой дозорной башни, церкви, командного пункта, жилых строений, зернохранилища и арсенала.

Раскопки выявили подземный храм-митреум, водовод и 54 накопительных колодца, потайные ходы и убежища. В дохристианский период митраизм был чрезвычайно распространен в Римском империи, но затем новая религия затмила его.

По словам руководителя археологической экспедиции профессора университета Диджле Айташа Джшкуна, обнаруженный митреум был, по всей видимости, единственным подобным храмом на всей восточной границе Римской империи, что придает особое значение находке. К богине Митре, говорит он, римские солдаты относились с большим пиететом. "Последователи этого культа представляли собой закрытое сообщество, их обрядовые церемонии были закрытыми и тайными, - говорит он. - Митра - богиня солнца, она также символизирует согласие. Храмы в ее честь обычно строились под землей. В восточной части храма имелись три ниши, в одной из которых была расположена прекрасная емкость для воды, которая широко использовалась в обрядах".

Митра относилась еще к ведийским божествам. Позднее Геродот упоминал о поклонении ей ассирийцев и арабов, потом персов. Дарий III перед важными сражениями призывал на помощь солнце, Митру и священный огонь. Армянский царь Трдат, обращаясь к Нерону, упоминал, что почитает Митру. Древние римляне нередко отождествляли богиню с Аполлоном.

В последние века до н.э. возникла особая религия с культом Митры - митраизм, получившая распространение в эллинистическом мире, а затем по всей Римской империи. Особой популярностью она пользовалась в пограничных провинциях, где стояли римские легионы, солдаты которых были главными приверженцами культа Митры. Считалось, что это божество приносило победу. Поэтому митреумы находят вблизи римских лагерных стоянок. Значительную роль в распространении митраизма сыграли социальные низы, которых он привлекал тем, что провозглашал равенство среди посвященных в него и сулил блаженную жизнь после смерти. В митреумах совершались особые мистерии, доступные только посвященным мужчинам. Мистерии состояли из жертвоприношений, культовых трапез и других обрядов. У них было много общего с христианскими обрядами. Например, вступавшим в таинства Митры предлагалось вкусить хлеба и воды.