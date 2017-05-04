Премию института Клэя впервые получил работающий в России математик

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Логунов, разделивший с коллегой Евгенией Малинниковой престижную математическую премию института Клэя (США), стал первым ее лауреатом, работающим в России. Об этом рассказал ТАСС профессор Женевского университета, руководитель исследовательской лаборатории имени Чебышева СПбГУ и лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, комментируя сообщение пресс-службы СПбГУ.

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета Александр Логунов и Евгения Малинникова стали лауреатами исследовательской премии Математического института Клэя (Clay Research Award) 2017 года, имена лауреатов институт объявил в середине апреля, говорится в сообщении пресс-службы. Вручение премии состоится в сентябре 2017 года на ежегодной конференции Института Клэя в Оксфорде.

"Это одна из ведущих математических премий, и очень приятно, что ее в первый раз получает кто-то, кто работает в России, Александр Логунов", - сказал Смирнов.

Математик отметил, что за почти 20-летнюю историю награды ее получили всего трое ученых российского происхождения (в 2001 году награду получил сам Смирнов).

По его словам, "этой премией институт отмечает конкретные достижения наиболее актуальные математические исследования, сделанные в последние 2-3 года". "Это означает, что у нас тоже есть ребята на переднем краю науки", - заключил Смирнов.

Достижения лауреатов

В 2017 году лауреатами премии стали три группы исследователей. Одну из них составили Александр Логунов, постдок лаборатории им. Чебышева СПбГУ и Тель-Авивского университета, и Евгения Малинникова - ныне профессор Норвежского института науки и технологий. Премия россиянам присуждена за цикл работ, находящихся на стыке геометрии, анализа и теории дифференциальных уравнений в частных производных. Логунов и Малинникова разработали новый метод, основанный на геометрических и комбинаторных идеях для изучения индекса удвоения решений эллиптических задач на собственные значения.

По словам Смирнова, само исследование Логунова и Малинниковой относится к области математического анализа: ученым, в частности, удалось решить несколько вопросов, "некоторые из которых очень старые, им больше 100 лет, а некоторые появились совсем недавно". Кроме того, российские ученые доказали две гипотезы одного из ведущих математиков и теоретических физиков современности из Гарварда, Шинтуна Яу.

"Что еще более интересно, сама работа по анализу, но у нее довольно-таки интересные применения к геометрии, и это, видимо, вызвало наибольший отклик (у оргкомитета премии - прим. ТАСС), что это изучение математических функций нам что-то говорит о пространстве, на котором эти функции заданы", - сказал Смирнов.

Институт Клэя

Математический институт Клэя (США) - некоммерческая организация, основанная в 1998 году с целью увеличения и распространения математических знаний. Премия института считается одной из самых престижных международных наград, ежегодно присуждаемых за работы в области теоретической математики.

Помимо этой премии, институт Клэя известен своим списком семи математических проблем тысячелетия, решение каждой из которых организация оценивает в миллион долларов. На данный момент решена лишь одна из проблем тысячелетия: гипотезу Пуанкаре смог доказать российский математик, выпускник СПбГУ Григорий Перельман, который впоследствии отказался от награды.