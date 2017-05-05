Лауреат Шнобелевской премии доказал, что ругательства временно делают человека сильнее

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Ругаясь вслух, люди лучше выполняют упражнения на интенсивную физическую нагрузку - интенсивнее крутят педали велотренажера и сильнее сжимают эспандер. К такому выводу пришла группа британских и американских психологов, которая представит в пятницу свой доклад на конференции Британского психологического общества в городе Брайтон. Исследование пока не опубликовано в рецензируемом научном журнале.
Его автор, Ричард Стивенс из Килского университета, вместе с коллегами в 2010 году получил Шнобелевскую премию, знаменитую награду за оригинальные или курьезные научные исследования, за другую работу, в которой показал, что ругательства облегчают боль.
Как следует из материалов к презентации Стивенса, которыми располагает ТАСС, ученый и его коллеги предполагают, что, ругаясь, человек стимулирует собственную симпатическую нервную систему, которая активируется при стрессе. Исходя из этого, Стивенс и его коллеги предположили, что ругательства также могут на короткое время сделать человека сильнее.
Чтобы проверить эту гипотезу, группа провела два эксперимента: в одном 29 человек выполняли стандартный для подобных экспериментов тест на интенсивную анаэробную нагрузку на велотренажере, в другом 52 добровольца сжимали эспандер, замеряющий силу сжатия руки. Сначала испытуемые выполняли задания, повторяя вслух ругательство, а затем, после паузы, делали то же самое, повторяя нейтральное слово.
В результате ученые обнаружили, что, ругаясь, люди действительно показывали существенно более высокие результаты - однако, как отмечается в аннотации к докладу, "ругательства не повлияли на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы, которые мы оценивали через сердцебиение и его изменчивость, кровяное давление и электрическую активность кожи". "Так что как именно и почему ругательства влияют на силу и болевой порог, еще предстоит выяснить. Мы пока не до конца поняли всю силу брани", - сказал Стивенс, которого цитирует оргкомитет конференции.
Судя по презентации, Стивенс предполагает, что, возможно, сам характер заданий маскирует то влияние ругательств на стрессовую реакцию организма, которое ученые наблюдали в предыдущих экспериментах. В качестве альтернативных гипотез исследователи рассматривают отвлекающий эффект ругательств, который может уменьшать субъективную интенсивность боли и таким образом улучшать показатели в спортивных тестах и "общее растормаживание", при котором человек менее чутко реагирует на риск перенапряжения при физических нагрузках.