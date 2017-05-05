Ученые исследуют проблемы адаптации детей коренных народов Арктики к городской жизни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Ученые Тюменского научного центра (ТюмНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН изучают проблемы адаптации детей коренных народов Севера к городским условиям. Первые исследования были проведены в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в пресс-службе Тюменского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН.

"Почти сто лет на северных окраинах нашей страны существуют школы-интернаты для детей коренных народов. Поначалу в них учились и жили ребята, родители которых круглогодично кочевали, но с каждым годом все больше тех, кто только посещает уроки, а живет дома с родителями. Ученые опросили 25 подростков в деревне Харампур: 14 детей, проживающих в интернате, и их 11 ровесников, живущих в своих семьях", - говорится в сообщении.

Опросы показали, что те ребята, которые живут в интернате, быстрее адаптируются к городскому укладу жизни. "В интернате созданы комфортные условия, что выражается в успешности адаптационных процессов: у детей повышена автономность, независимость, инициативность, желание достичь успеха. А у домашних растут показатели склонности к зависимому положению от окружающих и спонтанному поведению, они интересуются ближайшим кругом родственников и зависят от него как от источника помощи", - уточнили в пресс- службе, отметив, что проблема успешной адаптации бывших воспитанников интерната в послешкольном периоде зависит от трудового воспитания.

В пресс-службе добавили, что исследование проводилось в рамках международного гранта. "В среде коренного населения неуклонно растет уровень образования и комфорта. При этой положительной динамике снижаются навыки приспособления к трудностям жизни, тем самым свидетельствуя об ухудшении здоровья этнических северян. Ведь тесная взаимосвязь их образа жизни и особенностей здоровья давно доказана", - пояснил руководитель отдела биоресурсов криосферы ТюмНЦ СО РАН профессор Сергей Петров.

В ЯНАО проживают 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, из которых порядка 17 тыс. ведут традиционный кочевой образ жизни. В тундре вместе с родителями находятся свыше 3,6 тыс. детей. Они учатся и живут девять месяцев в году в 24 школах-интернатах. Содержание интернатов, обучение детей, их питание, обеспечение одеждой, доставка из стойбищ в школы и обратно обеспечены окружным бюджетом.

"Дети Арктики"

Проект "Дети Арктики" - первый в сфере образования для детей коренных народов Арктической зоны. Помимо пяти российских регионов, в нем участвуют Норвегия и Финляндия. Решено, что Ямал станет пилотным и будет делиться с коллегами опытом организации кочевого образования.

Проект "Кочевая школа" в ЯНАО работает уже шесть лет, в настоящий момент в регионе образование в тундре представляют 22 образовательных организации: 17 детских садов и пять школ. В них учатся более 200 детей. Процесс обучения организован следующим образом: учителя либо живут вместе с оленеводами в чумах, постоянно передвигаются за стадом по тундре, либо приезжают несколько раз в неделю на снегоходах или вездеходах в стойбище, чтобы проводить занятия. Раньше же детям оленеводов и рыбаков коренных малочисленных народов Севера приходилось в семилетнем возрасте покидать родителей, на девять месяцев в году их забирали в школы-интернаты.