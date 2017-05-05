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Томские программисты создали прототип системы виртуальной реабилитации людей после травм

Наука
5 мая, 10:37 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 5, мая. /ТАСС

Всего в число победителей хакатона, прошедшего на площадках в Москве и Томске, вошли авторы пяти разработок, они получили по 500 тыс. рублей инвестиций в свои проекты

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© ТГУ

ТОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Программисты из Томска, создавшие прототип виртуальной реабилитации людей после травм опорно-двигательной системы, вошли в число победителей первого федерального хакатона по смешанной и виртуальной реальности "КиберРоссия". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Всего в число победителей хакатона, прошедшего на площадках в Москве и Томске, вошли авторы пяти разработок, они получили по 500 тыс. рублей инвестиций в свои проекты.

"Нейрохирурги рекомендуют в период реабилитации каждый день мысленно представлять какое-либо движение парализованной конечности - в это время мозг передает импульсы в мышцы, производя микросокращения. Это очень сложно, и человек либо бросает это через несколько дней, потому что фантазия не дает возможности, либо засыпает. Приложение VR-helper поможет людям с поражениями опорно- двигательной системы ускорить процесс реабилитации - оно позволит "видеть" движения, которые человек будет повторять", - приводит пресс-служба слова капитана одной из победивших команд, выпускника ТГУ Николая Муравьева.

Как сообщают организаторы хакатона, сейчас разработку планируется тестировать на реальных пациентах.

Другим победителем хакатона стал робот телеприсутствия нового поколения - устройство позволяет без перемещения присутствовать в разных местах в виде трехмерного изображения. Среди победителей также образовательный проект для обучения детей программированию и очки дополненной реальности, в которых можно видеть коммуникации в стенах.

Первый хакатон "КиберРоссия" собрал 37 команд из Москвы, Томска, Ижевска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Новосибирска, Кемерово, Тюмени, Красноярска. Его участники разрабатывали свои проекты за 40 часов. Одна из целей хакатона - знакомство разработчиков с инвесторами.

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