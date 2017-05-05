Ученые выяснили, как эволюция борется с вредными мутациями

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международная группа ученых, включающая российских специалистов из Сколковского института науки и технологий (Сколтех), ИППИ РАН и МГУ имени Ломоносова, определила, каким образом естественный отбор избавляет популяции от мутаций. Исследователи выяснили, что особи с большим количеством изменений оставляют меньше потомства, за счет чего удаляются из популяций быстрее. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

В клетках человека и других живых организмов постоянно возникают мутации - случайные изменения в последовательности ДНК. Часть из них снижает вероятность оставить потомство и такие мутации называются вредными. Естественный отбор со временем убирает их из популяций, но до сих биологи не понимают окончательно, как это происходит.

В новом исследовании ученые попытались разобраться в этом процессе. Для этого изучались геномы человека и плодовой мушки-дрозофилы (Drosophila melanogaster). Оказалось, что чем больше вредных мутаций уже присутствует в геноме, тем более вредной оказывается каждая последующая из них. Такие взаимодействия приводят к тому, что особи с большим количеством вредных мутаций оставляют мало потомства.

"Благодаря тому, что носители большого количества вредных мутаций имеют гораздо более низкую вероятность оставить потомство, такие генетические изменения удаляются из популяции быстрее, чем бы это ожидалось в отсутствие взаимодействий между мутациями. Подобная закономерность позволяет естественному отбору эффективно убирать вредные мутации из генома", - говорится в пресс-релизе.

Полученные результаты помогают понять, как популяции живых существ, в том числе нашего вида, противостоят накоплению вредных генетических изменений, возникающих в геноме каждое новое поколение.

Работа была проведена в рамках коллаборации с сотрудниками Школы медицины Гарвардского университета, Университета Мичигана, а также учеными из Нидерландов.