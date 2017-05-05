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В Швейцарии прошли испытания самолета на солнечных батареях для полета в стратосферу

Наука
5 мая, 13:41 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Тестовый полет продолжался шесть минут, аппарат поднялся на 250-300 метров

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Одномоторный самолет SolarStratos

Одномоторный самолет SolarStratos

© REUTERS/Denis Balibouse

ЖЕНЕВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Самолет на солнечных батареях для полета в стратосферу впервые поднялся 5 мая в воздух в рамках технических испытаний в швейцарском городе Пайерн. Тестовый полет продолжался шесть минут, сообщает Швейцарское телеграфное агентство (АТС).

"Аппарат поднялся на 250-300 метров", - заявил этому агентству находившийся за штурвалом швейцарский испытатель Рафаэль Домжан. По его словам, задача отнюдь не состояла в том, чтобы уже в ходе первого полета установить рекорд высоты. Детальный анализ первого полета будет проведен позже, отмечает АТС.

Следующие испытания намечены на будущую неделю, а само путешествие в стратосферу - на 2019 год. Убежденный сторонник широкого использования энергии Солнца Домжан в 2010-2012 годах совершил кругосветное путешествие на яхте на солнечных батареях. Теперь он намерен подняться в заоблачную высь на самолете, двигатель которого также будет питаться только тем, что получит от небесного светила.

Одномоторный самолет SolarStratos весом 450 кг имеет 8,5 метра в длину и размах крыльев длинной 24,8 метра. Солнечный свет в энергию будут преобразовывать фотоэлементы, занимающие площадь в 22 кв. метра. Задача состоит в том, чтобы подняться на высоту более 24 тыс. метров, чего в мире еще никому не удавалось.

Соотечественники Домжана - Бертран Пикар и Андре Боршберг - в 2015-2016 гг. совершили первое кругосветное путешествие на самолете на солнечных батареях. Их воздушное судно Solar Impulse 2 установило ряд рекордов, но в стратосферу оно не поднималось. Базировалось перед полетом оно тоже в Пайерне - в ангаре, расположенном в нескольких сотнях метров от ангара Домжана.

Летательные аппараты похожи принципом питания - от энергии Солнца, но внешне они очень разные: Solar Impulse 2 почти в три раза больше по размаху крыльев. SolarStratos может находиться в автономном полете максимум 24 часа, но высоту он может набрать в три раза большую, чем у самолета Пикара и Боршберга. На реализацию проекта Домжану потребуется около $10 млн, что в 17 раз меньше, чем бюджет Solar Impulse 2. Полет в стратосферу важен с точки зрения научных исследований: специалисты хотят выяснить, как будут работать солнечные панели на большой высоте.

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