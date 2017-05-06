СМИ: в Китае в ходе строительных работ обнаружено уникальное древнее захоронение

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ПЕКИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские рабочие на одной из строек в северной провинции Хэбэй обнаружили на глубине семи метров выложенное кирпичом уникальное захоронение, относящееся к эпохе династий Вэй и Цзинь (220-420 годы). Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".
"Личных печатей покойных или надгробий с их именами мы пока не нашли. Однако, судя по виду могилы, погребенный в ней занимал определенное положение в обществе и к тому же был довольно состоятельным человеком", - рассказал журналистам глава команды прибывших туда археологов Чан Бо.
К настоящему моменту все строительные работы на участке приостановлены. Приехавшие на место специалисты обнаружили 23 артефакта из керамики и меди - зеркала, кольца, монеты. По словам ученых, данная находка имеет важное значение для изучения быта, экономики и культуры Северного Китая III-V веков.