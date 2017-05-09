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Исследование: скрипки Страдивари звучат хуже современных

Наука
9 мая, 8:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В ходе исследования слушатели, которые оценивали звучание скрипок как с оркестром, так и сольно, отдали предпочтение новым инструментам

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Brian Hendrie

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Группа из французских и американских ученых провела исследование, в котором развенчала миф о непревзойденности звучания скрипок легендарного мастера Антонио Страдивари (1644-1737). Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Национальную академию наук США.

В исследовании тестировались три скрипки Страдивари и три новых инструмента возрастом не более 10 лет. Научные изыскания с участием 137 человек проводились в двух залах - в Париже и в Нью-Йорке. Звучание скрипок оценивалось и с оркестром, и сольно.

В ходе исследования как опытные, так и неискушенные слушатели в Париже и в Нью-Йорке отдали предпочтение новым инструментам. Сами скрипачи, которые брали инструмент вслепую, чтобы не знать его происхождения, также с небольшим перевесом сделали выбор в пользу современных скрипок.

В мире сохранилось порядка 650 различных видов инструментов, созданных в мастерской Страдивари при его жизни. Из них 512 составляют скрипки. Всего за свою жизнь мастер, согласно оценкам специалистов, создал 1100 инструментов, в основном скрипки.

Цены на скрипки Страдивари, доходящие до нескольких миллионов долларов, определяются не только их физическим состоянием, но и периодом, когда они были сделаны. Более других ценятся инструменты, созданные в так называемый "золотой период" Страдивари - с 1700 по 1725-й годы.

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