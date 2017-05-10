Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые Сибири создают новые методы 3D-сейсморазведки для поиска углеводородов в Арктике

Наука
10 мая, 10:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, мая. /ТАСС

Методы позволят получать корректные результаты разведки независимо от времени года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 10 мая. /ТАСС/. Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН совместно с красноярской дочерней компанией Роснефти создают новые методы трехмерной сейсморазведки для поиска месторождений нефти и газа на Крайнем Севере и шельфе арктических морей.

Методы помогут получать корректные результаты разведки независимо от времени года и создавать на их основе 3D-модели, рассказал ТАСС руководитель проекта, заведующий лабораторией ИНГГ СО РАН Владимир Чеверда.

"На мелководных акваториях арктического шельфа летом трудно проводить полномасштабную сейсморазведку. Зимой, когда образуется мощный ледовый покров, можно использовать тяжелую технику и хорошо развитую методику проведения разведки на суше, однако возбуждаемое волновое поле существенно усложняется ледовым покровом, что требует специальных приемов для обработки результатов. Некоторые нефтяные компании пытались организовать системы наблюдения на "плавающем льду", но столкнулись с неконтролируемыми помехами. Мы сумели понять источник помех и создаем принципиально новые методы для трехмерной сейсморазведки полезных ископаемых и программное обеспечение, которое ориентировано на современные высокопроизводительные вычислительные комплексы (суперкомпьютеры - прим. ТАСС)", - рассказал Чеверда.

По словам руководителя проекта, ученые будут создавать модели распределения волн на глубине, выявят скопления неоднородностей в зонах разведки и составят рекомендации по проектированию систем 3D-сейсморазведки.

Работы будут проводиться по двум направлениям - математическому моделированию полей и решению обратных задач, когда параметры "подземной" среды восстанавливаются по данным разведки.

"С помощью математического моделирования мы сможем создавать трехмерные реалистичные модели, которые описывают основные разрезы Крайнего Севера и шельфа арктических морей", - отметил ученый.

Проект реализуется совместно с "РН-КрасноярскНИПИнефть" (дочерняя компания "НК-Роснефть"), с которой институт давно сотрудничает.

Разработка поддержана Российским научным фондом на 2017-2019 годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер кинокритик Даниил Дондурей
2
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама