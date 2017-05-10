Минобрнауки РФ объявило шестой конкурс на получение мегагрантов для исследователей

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки России дало старт шестому конкурсу мегагрантов на проведение научных исследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минобрнауки России объявляет о проведении шестого конкурса на получение мегагрантов. Размер каждого гранта правительства Российской Федерации на проведение научных исследований в 2018-2020 годах составит до 90 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Претенденты на гранты должны проводить работы под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях. Минобрнауки ставит перед ними такие задачи, как создание исследовательских лабораторий мирового уровня; получение прорывных научных результатов и решение задач, поставленных стратегией научно-технологического развития Российской Федерации; подготовка высококлассных специалистов, в том числе молодых ученых.

Участниками грантового конкурса могут быть российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими ведущими учеными, занимающими лидирующие позиции в определенной области наук.

Заявки на участие принимаются до 14 июля этого года, а победители будут объявлены до 15 ноября.