Сибирские ученые первыми в мире создали модель вулкана с помощью электронной пушки

НОВОСИБИРСК, 10 мая. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) и Института геологии и минералогии (ИГМ) Сибирского отделения РАН создали первую в мире модель вулканических процессов с помощью уникальной установки для электронно-лучевой сварки. Они расплавили горные породы, взятые из Авачинского вулкана на Камчатке. Как сообщил журналистам главный научный сотрудник ИГМ СО РАН Виктор Шарапов, такое применение установки позволит ученым моделировать сейсмические процессы, происходящие на глубине 40-70 км, и изучать месторождения руд.

"Уникальность эксперимента по расплавлению ксенолитов (горных пород, вынесенных на поверхность магмой, - прим. ТАСС) с помощью мощного электронного пучка заключается в том, что мы можем проследить процессы плавления пород на глубине от 40 до 70 км без воздействия внешних факторов, увидеть, как переносятся микрокомпоненты в ксенолитах и образуются рудные месторождения. Таким образом, мы можем составить цепочку событий, начиная от глубинных процессов и заканчивая выносом пород на поверхность, и с помощью математических и физических моделей прогнозировать сейсмическую активность и исследовать месторождения. Этот эксперимент проведен впервые в мире, так как установка уникальна", - сказал Шарапов.

По словам ученого, источник мощных электронных пучков (создающий энергию 10 МВт на площади 1 кв. сантиметр - прим. ТАСС) позволяет также моделировать процессы, которые происходят в каменных метеоритах при их вхождении в атмосферу Земли.

Как сообщил научный сотрудник ИЯФ СО РАН Юрий Семенов, установка, где расплавляли ксенолиты, предназначена для электронно-лучевой сварки: с ее помощью можно варить металлические поверхности до 10 см толщиной и плавить при температуре 3300 градусов Цельсия вольфрам - самый тугоплавкий металл таблицы Менделеева. "На установке выполняются заказы, в том числе для военно-промышленного комплекса России. С помощью установки также можно получать тонкие пленки, нанопорошки, материалы с заданными свойствами", - отметил Семенов.