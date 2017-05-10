Краснокнижная белая чайка меняет поведение из-за изменения климата в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Белая чайка - птица, занесенная в Красные книги России и МСОП (Международного союза охраны природы), меняет гнездовое поведение из-за изменения климата в Арктике. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"Исчезли крупные колонии на низменных местах, которые давали большую часть популяции. Перестали действовать крупные колонии на плоскости, а российская часть ареала отличалась тем, что 95% популяции здесь гнездились в больших колониях на низменных участках: на маленьких островках или на низменных мысах, перекрытых ледниками", - пояснила Гаврило.

Переселение на скалы

Колонии белой чайки стали перемещаться на скалы, что для этих птиц нетипично. Сначала явление было зафиксировано на Шпицбергене, в настоящее время то же самое наблюдают на российских островах Баренцева и Карского морей, в частности на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Северная Земля. Это связано с отступлением кромки льда все дальше к северу в летнее время, из-за чего на островах остается больше белых медведей, которым не хватает их обычной пищи - тюленей и нерп.

"Самая крупная колония в России и в мире на Северной Земле, на острове Домашнем, она прямо на тропе белых медведей находилась, но чайки там гнездились с 1930-го года каждый год. (…) Птиц оттуда, скорее всего, прогнал медведь. Сейчас, когда летнего льда мало, медведи испытывают затруднения с добычей корма, остаются на суше, не уходят по льдам, для них в этих условиях любая добыча, в том числе птицы, становится значимой. (…) С Домашнего колония переместилась на Голомянный, где метеостанция, они сели под дом, там, где люди гоняют медведей", - рассказала эксперт.

В результате изменений большие плоскостные колонии дробятся на несколько маленьких скальных. У белых чаек меняется и режим питания: с охоты у кромки многолетнего льда они переходят в небольшие проливы и заливы, где в море спускаются ледники.

Необходим учет

Как все эти изменения влияют на численность редких пернатых, неизвестно. Последние полномасштабные исследования по всей Арктике проводились в 2006 году. На Шпицбергене считали, что число птиц сократилось, но по данным подробных авиаучетов последних лет выяснилось, что количество белых чаек на архипелаге пока остается на прежнем уровне.

Как поясняет Мария Гаврило, 80% мировой популяции белой чайки обитает в российской части Арктики. Она оценивает численность птиц в России от 11 до 13 тысяч пар. "Нужно провести повторные скоординированные учеты во всех странах, чтобы оценить современное состояние и посмотреть: численность общая сохранилась или упала, как перераспределились птицы, смогли ли найти себе места", - как говорит эксперт, предварительно такие подсчеты запланированы на 2019 год.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.