Впервые зимовавший на северо-западе Китая ямальский лебедь прилетел в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Самка малого лебедя, помеченная орнитологами в августе 2016 года, которая впервые зимовала в Синьцзян-Уйгурском районе Китая, прилетела в Новосибирскую область. Об этом сообщили в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) со ссылкой на научного сотрудника Центра кольцевания птиц Института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, кандидата биологических наук Софью Розенфельд.

"Двухлетняя самка малого лебедя, запечатленная фотографами в Синдзян-Уйгурском районе Китая, сейчас находится в 1300 км от дома. Последний раз сигнал от нее поступал из Новосибирской области, в шести километрах от деревни Полтавка. Два других лебедя, зимовавших в Китае на озере Поянг, прилетели в Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, им осталось преодолеть расстояние в 650 км. Примерно на той же широте, находится лебедь, возвращающийся из Узбекистана", - сказали там.

В департаменте добавили, что наблюдения за краснокнижными малыми лебедями проводятся в рамках многолетнего проекта по мониторингу редких видов арктических птиц, реализуемого в ЯНАО с 2010 года. Помимо научных задач, проект включает в себя мероприятия по сохранению и поддержанию благоприятного статуса птиц. Исследования путей миграций ямальских лебедей, помеченных в 2015 и 2016 году в Байдарацкой губе, показали, что места их зимовок разнесены на тысячи километров. Птицы с Ямала зимуют Причерноморье (дельта Эвроса), на Каспии (дельта Волги), в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай) и Средней Азии (Узбекистан, Туркмения).

По рекомендации ученых на территории округа были созданы зоны покоя в Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах, где полностью запрещен отстрел птиц во время весенней охоты. Также в 2016 году российским орнитологам совместно с коллегами из Центра кольцевания птиц Королевского института Бельгии во время экспедиции по территории ЯНАО впервые в России удалось поймать несколько особей лесных гуменников - наименее изученного вида гусей - и установить на них спутниковые передатчики. Ученые из России, Германии, Нидерландов, Литвы и Индии во время совместной экспедиции на остров Колгуев (остров в Северном Ледовитом океане, административно подчиняется Ненецкому автономному округу) установили спутниковые передатчики на шестерых птенцов сапсанов.

Ранее сообщалось, что в 2017 году ученые планируют продолжить изучение гуменника в ЯНАО, чтобы получить полную картину об экологии и путях миграции птиц. В этих исследованиях намерена принять участие китайская сторона, так как места зимовок гуменников также могут находиться в Восточноазиатском регионе. Китайские коллеги готовы предоставить российским ученым ошейники для мечения птиц, помочь с обработкой данных и проведением лабораторных генетических исследований арктических птиц. В полевой сезон 2017 года планируется установить ошейники 12 птицам.