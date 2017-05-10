Каирский университет объявил о обнаружении гробницы-катакомбы в провинции Эль-Минья

КАИР, 10 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Археологическая экспедиция Каирского университета обнаружила в провинции Эль-Минья гробницу-катакомбу времен Древнего Египта, состоящую из нескольких подземных залов, коридоров, потайных комнат и отсеков. Об этом сообщил ректор крупнейшего египетского вуза профессор Габер Насер.

По его словам, "находка египетских ученых и студентов университета, входящих в полевую группу, является беспрецедентной". Насер отметил, что "подобных открытий на территории Египта не было уже на протяжении последнего столетия".

Ректор рассказал, что в районе Туна эль-Габаль в провинции Эль-Минья, расположенной на левом берегу реки Нил в центральной части страны, была вскрыта "огромных размеров гробница, которая представляет собой подземные катакомбы - сеть разветвленных коридоров, комнат и потайных помещений". В ней, по словам профессора, археологи обнаружили "уникальные исторические артефакты и получили новые, неизвестные до сих пор сведения о жизни египтян Древнего Египта". Он добавил, что в работах в пустынном районе Эль-Миньи, помимо археологов и историков, приняли участие и специалисты факультета геофизики, которые были заняты специальными изысканиями и точным определением конфигурации открытого захоронения.

Декан факультета археологии Мухаммед Салах раскрыл некоторые подробности гробницы в Туна эль-Габаль. Эксперты только на первой стадии исследования катакомб обнаружили 12 мумий, которые, как сказал ученый, "полностью сохранились и находятся в хорошем состоянии, что позволяет приступить к их исследованию практически незамедлительно". Кроме того, в отдельных залах найдено множество других останков людей и большое количество разнообразных предметов быта, украшений, ритуальных статуэток.

Как сообщил ректор Каирского университета, официальное заявление об уникальном открытии в Туна эль-Габаль будет сделано в ближайшую субботу египетским министром по делам древностей Халедом аль-Анани.