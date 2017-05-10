Российские ученые выявили новые связи между движением глаз и принятием решений

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Ученые из Сколтеха, Томского государственного университета (ТГУ) и Орегонского университета (США) выявили новые связи между движением глаз и принятием решений, исследуя поведение людей, помещенных в одну из модельных ситуаций теории игры - дилемму заключенного. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One.

Исследование показало, что характер перемещения взгляда игроков отличается в зависимости от игровой стратегии, сообщает пресс-релиз Сколтеха. Кроме того, знакомство игроков между собой увеличивает склонность к сотрудничеству.

"Наши результаты не только говорят о многогранности природы принятия решений, - сказала одна из авторов работы, аспирантка Сколтеха, Татьяна Бабкина, - но и показывают возможности использования систем трекинга глаз в групповых экспериментах для исследования этих процессов".

Что такое дилемма заключенного?

Большинство экономических теорий построены из расчета, что человек всегда старается извлечь максимальную выгоду, но в реальной жизни ситуация может выглядеть иначе. Один из известных примеров - это дилемма заключенного, одна из модельных задач теории игр. По ее легенде, двух людей обвиняют в преступлении, соучастниками которого они являются. Дальше они должны одновременно и независимо выбрать одну из двух альтернатив - предать и сдать напарника, либо кооперироваться и молчать.

Если оба игрока молчат, то получают минимальный срок - по полгода каждый, если свидетельствуют друг против друга, то оба получают по два года тюрьмы. Если же один свидетельствует против другого, а второй молчит, то предавший напарника выходит на свободу, а промолчавшего игрока сажают в тюрьму на 10 лет.

Детальные правила игры могут меняться, но в большинстве из них оптимальным с математической точки зрения поведением всегда будет предательство. Однако люди по своей природе социальны и склонны к кооперации, поэтому поведение игроков может отклоняться от оптимальной стратегии.

Результаты эксперимента с отслеживанием взгляда

Ранее ученые выяснили, что незнакомые участники кооперируются и сохраняют взаимное молчание только в 20% случаев, а с ростом числа повторений игры это число стремится к нулю. Но даже непродолжительное социальное взаимодействие значительно увеличивает уровень кооперации среди незнакомцев и делает его таким же, как в группе друзей. В новом исследовании ученые попытались понять, какие механизмы отвечают за такие изменения.

Для этого они с помощью мобильной системы трекинга глаза отслеживали направления взгляда испытуемых, "играющих" в дилемму заключенного. Все участники эксперимента сначала не знали друг друга, но после первой серии испытаний их познакомили. При этом в исследовании не было "тюремной" легенды, для участников - это была математическая игра, где игроки зарабатывали баллы по следующими правилам: если оба участника "молчали", они получали по 5 баллов, если оба "предавали" - по 1 баллу, если один участник "предавал", а другой "молчал", то предавший получал 10 баллов, а молчавший - 0 баллов. В каждом ходе участнику предлагалось нажатием мышки выбрать будет ли он "молчать" или "предаст".

До начала эксперимента участники не знали друг друга, и в первой серии испытаний они чаще всего выбирали некооперативный вариант поведения, то есть нажимали кнопку "предать". При этом, их взгляд "бегал" и, чаще всего, суммарно максимально задерживался именно на некооперативном варианте.

После этого участников познакомили друг с другом и ситуация поменялась. Игроки значительно чаще стали выбирать "кооперативный" вариант, а также поменялся характер перемещения взгляда испытуемых. Теперь взгляд перемещался между разными вариантами действий еще чаще, но задерживался на менее длительные промежутки времени.