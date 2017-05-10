Эксперты: только одна из 39 научных организаций РФ патентует свои разработки за рубежом

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские научные организации демонстрируют крайне низкую патентную активность на глобальном рынке - в 2015 году лишь каждая 39-ая организация отечественного научно-технического комплекса подавала заявки на патентование результатов своей изобретательской деятельности за рубежом. Такие данные содержатся в результатах опубликованного исследования, которое было проведено Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в 2016 году.
"В среднем, сегодня в России лишь одна из 39-ти научных организаций патентует результаты своей изобретательской деятельности за пределами страны", - говорится в сообщении.
По данным исследователей, в 2015 году научные организации госсектора подали в зарубежные патентные ведомства 77 патентных заявок на изобретения, вузы - 115 заявок, а организации предпринимательского сектора - 275.
Исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ было проведено в 2016 году, оно охватывает данные по 15,1 тыс. организаций во всех субъектах РФ.