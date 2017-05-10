Курчатовский институт в 2017 году выделит 700 млн руб. на постройку рентгеновского лазера

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Курчатовский институт в 2017 году выделит около 700 млн рублей на строительство Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL) в рамках обязательств России по участию в международном проекте. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"В целях выполнения международных обязательств Российской Федерации в связи с ее участием в конвенции от 30 ноября 2009 года о строительстве и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах, федеральному государственному бюджетному учреждению Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в 2017 году обеспечить частичное финансирование оставшейся части целевого взноса Российской Федерации на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах", - говорится в сообщении.
При этом финансирование будет составлять до 701,7 млн рублей. Эти деньги предусмотрены в госбюджете.
В пресс-службе Курчатовского института уточнили ТАСС, что Россия взяла на себя обязательства по финансированию 25% от общей стоимости проекта Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах и должна вложить в его строительство €327 млн в ценах 2005 года.
"На сегодняшний день почти вся сумма внесена, это около 99%.В эксплуатацию XFEL Россия будет ежегодно вкладывать €30 млн (после запуска XFEL в сентябре 2017 года), часть этих средств пойдет на оплату работы российских ученых, приезжающих на XFEL для проведения экспериментов", - пояснили в пресс-службе.
В строительстве Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах принимают участие 14 стран, которые затем получат возможность работать с лазером. Излучение XFEL по интенсивности в миллиард раз ярче синхротронных источников. На мегаустановке протяженностью 3,5 км в Германии будет генерироваться аналогичное лазерному рентгеновское электромагнитное излучение высокой интенсивности, а его мощность будет значительно выше излучения, получаемого на ускорителях частиц - синхротронах. XFEL откроет огромные возможности для изучения химических и физических процессов, происходящих в веществе, позволит выйти на новый уровень в исследованиях в области физики, химии, материаловедения, наук о жизни, биомедицине.