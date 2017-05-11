Tesla начала принимать заказы на солнечные батареи нового типа

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Tesla начала принимать предварительные заказы на солнечные батареи нового типа для установки на крышах домов. Об этом заявил в своем Twitter глава компании Илон Маск.

Solar Roof https://t.co/IIk7XVw10O — Tesla (@TeslaMotors) 10 мая 2017 г.

Предприниматель и другие представители Tesla называют новинку "Cолнечной крышей" (Solar Roof). Она "может быть заказана почти из любой страны. Установка в этом году в США и со следующего года за границей", написал Маск. В размещенном на сайте списке стран, жители которых могут заказать новинку, Россия и другие государства СНГ пока не значатся.

Как следует из материалов, представленных Tesla, речь идет о батареях, которые почти такие же большие по площади, как и сама крыша. Сверху их можно покрыть специальным материалом, стилизованным, к примеру, под обычную черепицу, но пропускающим солнечный свет. В Tesla утверждают, что материал сравним по прочности со сталью. Ранее Маск заявлял, что данная конструкция отличается от традиционной технологии, предполагающей установку отдельных модулей солнечных батарей на обычную крышу дома.

В заявлении компании отмечается, что "типичный домовладелец может ожидать, что квадратный фут (0,09 квадратного метра - прим. ТАСС) "Солнечной крыши" будет стоить $21,85". Цена может меняться в зависимости от типа покрытия и других факторов. В Tesla заостряют внимание на том, что новинка позволяет сэкономить значительные средства на оплате электричества. В "Cолнечную крышу" можно вмонтировать нагревательные элементы, чтобы растапливать падающий на нее зимой снег.

Компания также предлагает аккумулятор, получивший название Powerwall. Он может заряжаться и от солнечных батарей, а также позволяет снабжать дом энергией в случае отключения электричества. Стоимость устройства вместе с установкой превышает $6 тыс., уточнили в Tesla.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

В ноябре прошлого года Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за $2,6 млрд. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.