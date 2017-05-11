Ученые Красноярска создали технологию, позволяющую ускорить на 30 лет выращивание кедра

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КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) разработали технологию выращивания сибирского кедра, при которой дерево начинает плодоносить на 20-30 лет раньше, что позволит восстановить кедровники, исчезнувшие в прошлом из-за браконьерских вырубок и сибирского шелкопряда. Об этом сообщили в Красноярском краевом фонде поддержки научной и научно-технической деятельности.
В природе сибирский кедр начинает плодоносить примерно через 60 лет после посадки. "В результате пожаров, нашествий сибирского шелкопряда и самовольных рубок леса площади кедровых насаждений постепенно сокращаются. Для лесной отрасли как никогда актуальны перспективные методики для размножения ценного генотипа сибирского кедра, который формируется тысячелетиями в разнообразных природных условиях. Наша технология показала хорошие результаты: нам удалось вырастить привитые саженцы, которые на 20-30 лет быстрее начнут давать обильный урожай", - пояснила руководитель проекта Юлия Щерба.
Ученые пояснили, что технология заключается в отборе экземпляров сибирского кедра, способного образовывать крупные шишки в более короткие сроки. Затем их используют в качестве привоя для выращивания посадочного материала. Таким образом, будущие саженцы отличаются ускоренным ростом и повышенной урожайностью.
Сейчас завершают отбор наиболее ценных экземпляров на опытных плантациях. Технологию планируют рекомендовать для предприятий края, которые занимаются лесопосадками.