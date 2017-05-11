Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для экологичной энергетики

ТОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) вложил 23 млн рублей в создание лаборатории, которая займется газификаций низкосортного твердого топлива и отходов для экологичной энергетики, сообщил на открытии лаборатории ректор вуза Петр Чубик.

"Мы должны сделать все, чтобы из самого низкосортного твердого топлива получать по максимуму энергию и по минимуму - выбросов в окружающую природную среду, - рассказал он. - Лаборатория обошлась нам в 23 млн рублей, в России нет подобного рода установок".

По данным вуза, в лаборатории будут разрабатываться новые технологии экологичной энергетики, позволяющие использовать низкосортные угли, отходы агропромышленного комплекса и деревообработки вместо традиционного дорогостоящего угля. Это позволит получать из низкосортного топлива тепловую и электрическую энергию путем использования выделяющегося в процессе газификации синтез- газа. Благодаря этому значительно сократится количество вредных выбросов в атмосферу.

Лаборатория создана на средства гранта Минобрнауки РФ. Как уточнил журналистам заведующий кафедрой атомных и тепловых электростанций ТПУ Александр Матвеев, лаборатория сформирована в рамках выполнения проекта по созданию технологии газификации твердого топлива. Этот проект ТПУ, Всероссийский теплотехнический НИИ (Москва), столичная "Компомаш-ТЭК" и индустриальный партнер "Интер РАО" выполняют в рамках федеральной целевой программы с 2014 года.

"Интер РАО" реализует на территории томской ТЭЦ-3 две различные технологии газификации. Это полномасштабные экспериментальные установки, которые партнеры создали, поставили на площадку томской ТЭЦ-3. Идет подготовка к проведению испытаний. По условиям соглашения, индустриальный партнер предполагает тиражирование установок", - пояснил Матвеев.

Финансирование комплексного проекта со стороны государства составляет 290 млн рублей, со стороны индустриального партнера - 151 млн рублей.