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Близ Каира нашли погребальную камеру принцессы из XIII династии фараонов

Наука
11 мая, 14:58 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Ученые считают, что гробница связана с открытием, сделанным месяц назад, - остатками древней пирамиды периода постройки XVII века до н.э.

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КАИР, 11 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Погребальная камера принцессы из XIII династии фараонов обнаружена в Дахшуре под Каиром рядом с царской пирамидой. Об этом сообщило министерство по делам древностей Египта.

Находка была сделана египетскими археологами в 600 метрах от пирамиды царя Эмникамау. По словам ученых, эта гробница непосредственно связана с другим открытием, сделанным всего месяц назад, - остатками древней пирамиды периода постройки XVII века до н.э. Тогда археологи, расчистив от песка элементы входного портала с нисходящими ступеньками, обнаружили, что коридор ведет вверх во внутреннюю часть пирамиды к погребальной камере. Сейчас исследователи смогли пройти внутрь нее, предварительно освободив проход от камней.

"После трудоемкой работы по расчистке помещения от камней мы обнаружили там деревянный ящик, покрытый тремя линиями иероглифов, - рассказал директор древнего комплекса Дахшур Адель Окаша. - Эти ритуальные символы имеют большое значение, так как, согласно древнеегипетским верованиям, призваны были защитить усопшего, эти иероглифы - своего рода обереги". По словам помощника министра по делам древностей Шерифа Абдель Мунима, в деревянном ящике, судя по всему, в свое время хранились канопы - используемые в процессе мумификации четыре сосуда, куда складывали внутренние органы усопших; в алебастровый сосуд обычно наливали специальный бальзам, привезенный из города Каноб, откуда и пошло название. Куда подевались сами канопы, ученым еще предстоит разобраться, а вот их содержимое сохранилось до наших дней в деревянном ящике, завернутое в материю, - это легкие, печень, кишки и желудок усопшего.

Расшифровка обнаруженной месяц назад таблички с иероглифами позволила установить, что пирамида и гробница принадлежат принцессе, дочери фараона Эмникамау. Добраться непосредственно до мумии, если она еще существует и не была украдена древними копателями, археологи пока не смогли - расположенный в погребальной камере саркофаг, по словам исследователей, находится в очень плохом состоянии, и открыть его археологи пока не решаются, чтобы окончательно не уничтожить всю конструкцию. Но они намерены это сделать, как только смогут обеспечить сохранность саркофага.

О XIII династии фараонов (1794-1645 гг. до н.э.) из так называемого второго переходного периода известно мало. Наука до сих пор точно не смогла установить хронологию имен ее представителей, так как имеющиеся в распоряжении ученых источники малочисленны и значительно повреждены. Согласно историческим данным, фараоны этой династии происходили из Фив, а время их правления описывается как эпоха беспорядков и хаоса, но при этом Египет оставался достаточно стабильным государством. Столицей страны в тот период был Иттауи близ современного Фаюма.

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