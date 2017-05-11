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Российские ученые нашли способ сделать виноград полезнее

Наука
11 мая, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Специалисты создали генные конструкции, благодаря которым в клетках винограда в три-восемь раз увеличивается синтез вещества, благотворно влияющего на здоровье человека

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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) нашли способ заставить клетки амурского винограда вырабатывать больше полезных биологически активных веществ. Исследование опубликовано в научном журнале Plant Cell Tissue and Organ Culture.

"Нам удалось увеличить синтез ресвератрола в три-восемь раз в культуре клеток винограда" - говорится в статье.

Ресвератрол - вещество, которое оказывает благотворное воздействие на здоровье человека. Он является сильным антиоксидантом, имеет антиканцерогенные свойства, а также предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это вещество может принести пользу в сельском хозяйстве - трансгенные растения, которые вырабатывают много ресвератрола, более устойчивы к грибковым заболеваниям и стрессу.

Ученые из ДВФУ основывались на результатах предыдущих исследований, показавших, что выработка ресвератрола у винограда связана с активностью генов протеинкиназ, VaCPK1 и VaCPK26. Для того, чтобы виноград производил больше ресвератрола, ученые создали генные конструкции, в которых гены протеинкиназ винограда объединили с регуляторными элементами. Получившиеся конструкции были перенесены в клетки винограда. Результаты показали, что клетки, в которые ученые ввели измененные гены протеинкиназ, вырабатывали в три-восемь раз больше ресвератрола.

По словам ученых, благодаря результатам исследования в будущем возможно получение ценных биологически активных веществ винограда из массы культивируемых в пробирках клеток. Кроме того, по словам авторов статьи, сейчас они обсуждают с коллегами из Крыма и Краснодарского края возможность исследования и получения новых гибридных сортов на основе амурского винограда Vitis amurensis, устойчивого ко многим болезням и низким температурам.

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