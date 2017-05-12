Минобрнауки намерено подготовить реформу аспирантуры к 1 сентября 2017 г.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Минобрнауки работает над изменением функционирования аспирантуры, новую модель планируется представить к 1 сентября 2017 года. Об этом заявил замдиректора департамента госполитики в сфере высшего образования министерства Сергей Пилипенко.

"Что касается аспирантуры, то на сегодняшний день создана рабочая группа, уже вторая, в рамках Министерства образования и науки, которая рассматривает различные подходы к модели аспирантуры", - сказал Пилипенко.

Он напомнил, что аспирантура на сегодняшний день является третьим уровнем высшего образования наравне с бакалавриатом и магистратурой. Это закреплено законом "Об образовании в РФ", который вступил в силу 1 сентября 2013 года. Согласно ему, государственная итоговая аттестация аспиранта в конце третьего года предусматривает лишь защиту выпускной квалификационной работы, которая не является эквивалентом кандидатской диссертации. По окончании аспирантуры выпускнику присваивается квалификация "преподаватель-исследователь", а не научное звание.

"Мы прекрасно понимаем, что произошел достаточно серьезный разрыв, когда аспирантуру включили в уровень образования. Но практика наша такова, что это не совсем соответствует действительности, поэтому главная задача - это связка аспирантуры с защитой диссертации. Сейчас рассматриваются различные варианты, как это можно сделать", - отметил замдиректора департамента.

Он добавил, что пока ведомство не готово рассказать о конкретной модели, поскольку вопрос еще окончательно не решен. "Есть действительно интересные модели, но вопрос серьезный, поскольку он под вниманием и Государственной думы, и Совета Федерации и Администрации президента. Но к декабрю 2017 года, я думаю, даже к сентябрю мы должны уже представить конкретные модели, конкретные предложения", - заключил Пилипенко.