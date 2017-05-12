Российский научный фонд не согласен с критикой со стороны Счетной палаты

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) не согласен с критикой со стороны Счетной палаты по вопросу поддержки проектов, но может пересмотреть требования к экспертам, отбирающим работы. Об этом сообщил генеральный директор фонда Александр Хлунов, выступая на пресс-конференции.

"То, что опубликовано на сайте Счетной палаты - это представление в адрес Минобрнауки. Исполнитель должен быть министерство. Да, мы ознакомились с ним. Мы никак не можем согласиться, что у нас необоснованное решение о поддержке или неподдержке проектов, потому что впервые в России реализована практика, когда сами ученые принимают решения по поддержке или неподдержке проекта", - сказал Хлунов.

Мнение Счетной палаты

Счетная палата 10 мая опубликовала заявление, в котором говорится о выявленных рисках принятия необоснованных решений при выдаче грантов РНФ, поскольку критерии конкурсного отбора проектов не имеют количественных показателей. Также аудиторы обратили внимание на отсутствие методик расчета финансирования проектов и превышение допустимой нормы инвестирования средств. Кроме того, по данным Счетной палаты, гранты РНФ используются не в целях развития интеллектуальной деятельности, а направляются на повышение оплаты труда ученых. Аудиторы также говорили о том, что оценить эффективность выдаваемых грантов РНФ для развития фундаментальных научных исследований затруднительно.

Оценка эффективности

Хлунов подчеркнул, что эффективность работы РНФ и выдаваемых грантов для фундаментальных исследований можно оценить по количеству публикаций в базах данных международных научных журналов, таких как Web of science или Scopus.

"В результате реализации проекта мы получили результаты, которые опубликованы в более 26 тыс. публикаций, и 7,5 тыс. публикаций относятся к категории публикаций, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of science - прим. ТАСС). Это тот индикатор, которым сейчас измеряются фундаментальные исследования, хотя бы по той программе, с которой президент выступал в ходе избирательной кампании. Мы считаем, что это огромный успех: Россия вернулась на мировые научные фронты и динамика эта отмечается мировым научным сообществом", - заявил Хлунов.

Счетная палата также заявляла, что на 31 декабря 2016 года за фондом числились неистраченными более 5 млрд руб. По словам Хлунова, это были небюджетные средства, которые фонд в феврале 2017 года направил на поддержку научных коллективов.

"Хочу сразу сказать, что 5 млрд мы потратили в феврале, обеспечив возможность непрерывного финансирования российских ученых, и заработную плату они сумели получить в феврале. Это достаточно большие достижения, потому что бюджетные учреждения расскассируются ближе к маю, а рекорды - в апреле", - пояснил генеральный директор РНФ.

Экспертный совет

Тем не менее, РНФ может учесть критику Счетной палаты к экспертному совету, который и отбирает проекты для поддержки, и разработать приказ, в котором будут прописаны требования к экспертам.

"Мы попробуем зафиксировать в этом приказе требования к тем экспертам, которые экспертируют научные проекты, требования, связанные с научной активностью, репутацией, насколько это возможно", - сказал Хлунов.