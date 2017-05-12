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Правительство одобрило законопроект о создании научно-технологических долин на базе вузов

Наука
12 мая, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Документ должен быть внесен в Госдуму и принят до 1 июля 2017 года

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект "О научно-технологических долинах", принятие которого необходимо для создания научно-технологической долины "Воробьевы горы" на базе МГУ.

"Одобрить проект федерального закона "О научно-технологических долинах", - говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства 11 мая. Ранее документ получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина, согласно которому законопроект должен быть внесен в Госдуму и принят до 1 июля. После вступления закона в силу правительству поручено до 1 декабря принять необходимые решения для создания научно-технологической долины "Воробьевы горы" на базе МГУ.

Законопроект "О научно-технологических долинах" подготовлен Минэкономразвития. Как отмечается на сайте правительства, документ направлен "на обеспечение условий для учреждения и функционирования научно-технологических долин как территориально обособленных комплексов, создаваемых в целях формирования благоприятных условий для реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий".

Кроме того, законопроект нацелен на повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, привлечение инвестиций в коммерциализацию научно-технических результатов и создание наукоемких производств. Документ предусматривает, что научно- технологические долины будут создаваться на базе вузов и научных организаций.

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