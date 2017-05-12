Ученый СГТУ выиграл грант на разработку устройств, повышающих безопасность охранных систем

САРАТОВ, 12 мая. /ТАСС/. Ученый Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина получил грант от Российского фонда фундаментальных исследований на разработку приборов, которые позволят повысить точность и эффективность работы систем безопасности, в том числе в аэропортах, вокзалах и т.д., а также скорость беспроводной передачи данных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ученый получит от фонда 500 тыс. руб. в течение 2017 года, затем по результатам отчета возможно будет получать дополнительные средства на продолжение исследований", - пояснили в пресс-службе.

Противодействие терроризму и быстрый интернет

По словам автора проекта, доцента кафедры "Автоматизация, управление, мехатроника" СГТУ им. Гагарина Семена Куркина, исследование направлено на освоение так называемого терагерцового частотного диапазона. Создание приборов, способных работать в данном диапазоне, поможет в первую очередь повысить точность и эффективность работы сканирующих систем безопасности.

"Современные сканеры, установленные, например, в аэропортах, плохо "видят" мелкие предметы и пластик, опасные и запрещенные вещества. Разрабатываемые устройства помогут разглядеть мельчайшие металлические предметы, вплоть до булавки. К тому же, сканеры, созданные на основе подобных приборов, смогут фиксировать оружие, сделанное, к примеру, из сверхпрочного пластика, частицы взрывчатых и отравляющих веществ и другое. Это позволяет обнаруживать и идентифицировать подобные вещества в небольших концентрациях - на мой взгляд, это особенно необходимо в современных реалиях и в перспективе может помочь в противодействии терроризму", - уточнил Куркин.

Ученый добавил, что создание приборов, работающих в терагерцовом диапазоне, позволит к тому же в десятки раз увеличить скорость связи.

"В настоящий момент большинство систем беспроводной передачи данных, например Wi-Fi, которым мы все пользуемся, передает сигналы в СВЧ-диапазоне. Если создать системы, способные передавать сигналы на более высоких, терагерцовых, частотах, можно значительно увеличить как скорость, так и качество передачи данных. Это же касается и спутниковой связи", - пояснил Куркин.

Перспективы в ОПК

Разработкой уже заинтересовались предприятия, в том числе и в других регионах. Так, по словам начальника московского научно-технического центра АО НПП "Торий" Дмитрия Комарова, это исследование позволит открыть новые перспективы и для разработок, применяемых в оборонно- промышленном комплексе.

"Мы занимаемся разработкой и изготовлением СВЧ-приборов, и для нас это, безусловно, интересно. Есть определенные системы различного назначения, способные уже сегодня воспользоваться источниками терагерцового излучения. Поэтому такие исследования, которые выполняются коллективом молодых ученых СГТУ, будут определять перспективы развития многих сфер ОПК на ближайшее десятилетие", - сказал Дмитрий Комаров.

Планируется, что над проектом, помимо команды ученых из СГТУ, будет также работать коллектив из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.