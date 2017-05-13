СМИ: в Японии нашли способ спасения вымирающих видов животных при помощи стволовых клеток

ТОКИО, 13 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Группа японских ученых из университета Миядзаки и Института естественных наук "Рикэн" провела успешное исследование по пересадке индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) от редкого вида мышей к обычному для их последующей трансформации в половые клетки. Как сообщил телеканал NHK, по мнению специалистов, это является большим шагом на пути к созданию эффективного способа сохранения многообразия животного мира.

В ходе эксперимента ученые создали iPS-клетки из тканей хвоста мыши, принадлежащей к исчезающему виду, обитающему только на юго-западных японских островах Амами (префектура Кагосима). Затем их вживили в эмбрион, который поместили в матку обычного белого грызуна для его естественного развития. В результате, как оказалось, у появившегося потомства мужские и женские половые клетки содержали гены мышей с Амами, что при последующем скрещивании дает шанс на рождение особей редкого вида.

"Наше исследование полезно с точки зрения сохранения многообразия животных. Оно также может позволить возродить популяцию находящихся под угрозой вымирания представителей фауны. Мы надеемся, что наши усилия позволят, к примеру, через 100 лет открыть зоопарк, где будут собраны все редкие виды с нашей планеты", - рассказал один из участников проекта Арата Хонда.

После того, как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей в организм может привести к возникновению злокачественных опухолей.