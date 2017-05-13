Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Египте официально объявлено об обнаружении гробницы фараонов Среднего царства

Наука
13 мая, 15:14 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Находка является первым в своем роде массовое захоронением высокопоставленных лиц эпохи фараонов Среднего царства, открытым на территории страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/ Mohamed Zaki

КАИР, 13 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани официально объявил о новом археологическом открытии - гробницы-катакомбы периода фараонов Среднего царства, которая была обнаружена группой ученых Каирского университета в провинции Эль-Минья.

По словам министра, эта гробница - "первое в своем роде массовое захоронение высокопоставленных лиц эпохи фараонов Среднего царства (2040-1783 годы до нашей эры), открытое на территории страны". Он высказал мнение, что находка в провинции Эль-Минья "послужит развитию туристической отрасли и привлечению в Египет новых гостей из-за рубежа". "Памятники истории и археологические достопримечательности являются "мягкой силой" Египта, которая привлекает в страну миллионы любознательных путешественников", - отметил аль- Анани.

Как рассказал руководитель группы археологов Каирского университета профессор Салах аль-Хоули, только на первой стадии раскопок в гробнице обнаружено 28 мумий, большинство из которых находится в хорошем состоянии. Аль-Хоули пояснил, что специалисты до сих пор провели работы лишь в небольшой части гробницы, а то, что удалось обнаружить до сегодняшнего дня, "составляет не более 10% содержимого всех залов и комнат, из которых состоит захоронение".

Гробница-катакомба

Как сообщил в начале недели ректор Каирского университета Габер Насер, экспедиция крупнейшего египетского вуза обнаружила в провинции Эль-Минья гробницу-катакомбу времен Древнего Египта, состоящую из нескольких подземных залов, коридоров, потайных комнат и отсеков. По словам ректора, "находка египетских ученых и студентов университета, входящих в полевую группу, является беспрецедентной". Он отметил, что "подобных открытий на территории Египта не было уже на протяжении последнего столетия".

Захоронение эпохи Среднего царства Древнего Египта было вскрыто в районе Туна-эль-Габаль, расположенном на левом берегу реки Нил в центральной части страны. На первой стадии раскопок археологи обнаружили уникальные исторические артефакты и, как сказал Насер, "получили новые, неизвестные до сих пор сведения о жизни древних египтян". В отдельных залах найдено множество других останков людей и большое количество разнообразных предметов быта, украшений, ритуальных статуэток, а также папирусных свитков.

В работах в пустынном районе Эль-Миньи, помимо археологов и историков, приняли участие и специалисты факультета геофизики, которые были заняты точным определением конфигурации открытого захоронения.

Смотрите также

Каирский университет объявил о обнаружении гробницы-катакомбы в провинции Эль-Минья

Саркофаги и более тысячи артефактов эпохи фараонов обнаружены в гробнице под Луксором

В Асуане археологи нашли почти не разграбленную древнеегипетскую гробницу

В Александрийской библиотеке открылась виртуальная экспозиция гробницы Тутанхамона

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
5
Вирус атаковал IT-систему РЖД
6
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама