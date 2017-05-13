В Египте официально объявлено об обнаружении гробницы фараонов Среднего царства

КАИР, 13 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани официально объявил о новом археологическом открытии - гробницы-катакомбы периода фараонов Среднего царства, которая была обнаружена группой ученых Каирского университета в провинции Эль-Минья.

По словам министра, эта гробница - "первое в своем роде массовое захоронение высокопоставленных лиц эпохи фараонов Среднего царства (2040-1783 годы до нашей эры), открытое на территории страны". Он высказал мнение, что находка в провинции Эль-Минья "послужит развитию туристической отрасли и привлечению в Египет новых гостей из-за рубежа". "Памятники истории и археологические достопримечательности являются "мягкой силой" Египта, которая привлекает в страну миллионы любознательных путешественников", - отметил аль- Анани.

Как рассказал руководитель группы археологов Каирского университета профессор Салах аль-Хоули, только на первой стадии раскопок в гробнице обнаружено 28 мумий, большинство из которых находится в хорошем состоянии. Аль-Хоули пояснил, что специалисты до сих пор провели работы лишь в небольшой части гробницы, а то, что удалось обнаружить до сегодняшнего дня, "составляет не более 10% содержимого всех залов и комнат, из которых состоит захоронение".

Гробница-катакомба

Как сообщил в начале недели ректор Каирского университета Габер Насер, экспедиция крупнейшего египетского вуза обнаружила в провинции Эль-Минья гробницу-катакомбу времен Древнего Египта, состоящую из нескольких подземных залов, коридоров, потайных комнат и отсеков. По словам ректора, "находка египетских ученых и студентов университета, входящих в полевую группу, является беспрецедентной". Он отметил, что "подобных открытий на территории Египта не было уже на протяжении последнего столетия".

Захоронение эпохи Среднего царства Древнего Египта было вскрыто в районе Туна-эль-Габаль, расположенном на левом берегу реки Нил в центральной части страны. На первой стадии раскопок археологи обнаружили уникальные исторические артефакты и, как сказал Насер, "получили новые, неизвестные до сих пор сведения о жизни древних египтян". В отдельных залах найдено множество других останков людей и большое количество разнообразных предметов быта, украшений, ритуальных статуэток, а также папирусных свитков.

В работах в пустынном районе Эль-Миньи, помимо археологов и историков, приняли участие и специалисты факультета геофизики, которые были заняты точным определением конфигурации открытого захоронения.