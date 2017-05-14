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Китай за пять лет создаст 50 трансграничных научных центров для стимулирования инноваций

Наука
14 мая, 6:39 UTC+3 ПЕКИН Алексей Селищев, Николай Селищев

Для этой цели Китай привлечет более 2,5 тыс. иностранных молодых научных специалистов

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ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Китайские власти в ближайшие пять лет намерены создать 50 трансграничных научно-исследовательских центров в сфере "Одного пояса - одного пути" (Экономический пояс Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века - прим. ТАСС) с целью стимулирования международных инновационных процессов. Об этом заявил на церемонии открытия форума "Один пояс - один путь" председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай заинтересован в активизации сотрудничества с другими странами в области инноваций, чтобы был запущен соответствующий научно-технический механизм "пояса и пути", - заявил китайский лидер. - Для этой цели будет создано 50 совместных (с другими странами) научных центров".

По его словам, в ближайшие пять лет для этой цели Китай привлечет более 2,5 тыс. иностранных молодых научных специалистов, которые в краткосрочной перспективе будут задействованы для реализации исследовательских проектов. Власти КНР также намерены воспитать около 5 тыс. управленцев, специализирующихся на научно-технической проблематике и соответствующих процессах.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.

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