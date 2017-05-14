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NatGeo: ученые считают, что нашли ответ на вопрос о том, зачем нарвалу нужен бивень

Наука
14 мая, 10:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Морские биологи из WWF и министерства рыболовства Канады впервые сняли на видео, как нарвалы используют свои бивни для охоты на рыбу

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Нарвал

Нарвал

© NOAA/OAR/OER

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Морские биологи из Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) и министерства рыболовства, океанов и береговой охраны Канады полагают, что сумели ответить на вопрос об одном из предназначений загадочного бивня нарвала. Как сообщил журнал National Geographic, специалисты установили, что нарвал - морское млекопитающее отряда китообразных, обитающее в высоких широтах, - при помощи своего бивня, достигающего у самцов в длину 2-3 м, фактически глушит рыбу.

Выяснить это удалось в результате видеосъемки нарвалов при помощи двух миниатюрных беспилотных летательных аппаратов. Такие аппараты, в отличие от небольших самолетов, не беспокоили животных, за которыми велось наблюдение в водах, омывающих остров Баффинова Земля (северная канадская территория Нунавут). На записях отчетливо видно, как охотящиеся нарвалы за счет быстрых зигзагообразных движений наносили удары бивнем по скоплению трески, лишая рыб подвижности, после чего заглатывали их. Это поведение представителей данного отряда китообразных было впервые зафиксировано на видео.

"Впервые канадские ученые, работающие в Арктике, получили свидетельства того, что нарвалы используют свои бивни для получения пищи", - подчеркнуло министерство рыболовства, океанов и береговой охраны.

Согласно информации, изложенной National Geographic, 90% мировой популяции нарвалов обитает в канадских территориальных водах. Причем три четверти из них - в проливе Ланкастер, который правительство Канады может объявить заповедной зоной, у острова Баффинова Земля.

Не исключено, что бивни нужны нарвалам и для каких-то иных целей, в том числе эхолокации. Лишь сравнительно недавно ученые обнаружили, что бивень, в который развивается левый верхний клык нарвала, пронизан тысячами нервных окончаний и пор. Это, видимо, помогает животному вырабатывать более четкое представление об окружающей его среде. Бивень нарвала не только прочен, но и чрезвычайно гибок.

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