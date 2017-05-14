Археологи ЮНЕСКО обнаружили новые строения на территории руин Тиуанако в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обнаружила новые древние строения на территории археологического комплекса Тиуанако, расположенного в 15 км от озера Титикака в Боливии. Как сообщило министерство культуры и туризма республики, в своей работе исследователи использовали беспилотник и космический спутник.

По словам археолога ЮНЕСКО Хосе Игнасио Гальегоса, специалисты, в частности, засекли под землей большую постройку, которая, вероятно, являлась храмом. Они также выяснили, что храм Пума Пунку, находящийся на территории комплекса, почти в два раза больше, чем думали археологи. Последние данные показали, что под землей находятся еще два уровня здания.

Кроме того, специалисты обнаружили еще несколько крупных строений и более сотни маленьких. По мнению исследователей, небольшие круглые и прямоугольные постройки в окрестностях Тиуанако были жилыми зданиями. Археологи также нанесли на план комплекса несколько древних дорог и определили примерные границы доколумбового города.

ЮНЕСКО начала работу по составлению подробной карты Тиуанако и разработке плана дальнейших исследований руин в мае прошлого года. Археологи, в частности, хотели при помощи снимков, сделанных беспилотником и спутником, выяснить, какова вероятность того, что под землей все еще остаются необнаруженные древние постройки. Теперь специалисты занимаются планированием новых раскопок.

Считается, что древний город Тиуанако, расположенный на высоте около 4 тыс. метров над уровнем моря, был столицей древней андской империи, расцвет которой пришелся на период между 300 годом до н.э. и 1000 годом н.э. Его жители построили грандиозную систему ирригационных сооружений в районе озера Титикака. Предполагается, что в 1180 году жители покинули город после опустошительного набега враждебных племен.

По мнению исследователей, в момент расцвета империи площадь Тиуанако составляла около 400-600 га. Сейчас территория археологического комплекса занимает всего 30 га.