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Ученые исследуют, как холодная весна повлияла на животных в Арктике

Наука
14 мая, 18:34 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, мая. /ТАСС

Исследователи проведут работы по мониторингу морских млекопитающих: белых медведей, тюленей и китообразных

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Ученые в ходе рейса теплохода "Андрей Осипов" из Архангельска на остров Греэм- Белл (Земля Франца-Иосифа) планируют исследовать, как затяжная весна повлияла на поведение животных в Белом и Баренцевом морях. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"Такой же маршрут мы проходили в 2013 году, Архангельск - Греэм-Белл - Архангельск, тоже шли в кильватере (ледокола); и по срокам - удивительно - день в день. (…) Календарно мы выходим в тот же день, фенологически в другой, потому что в тот год было гораздо теплее, весна уже была продвинута. Интересно будет посмотреть - календарный срок совпадающий, фенология другая. Будут наблюдения фауны, распределения ее по биотопам, по широте; такие наблюдения в этот период года не часты, имеют большую ценность", - сказала Гаврило.

По словам исследователя, на поведение морских птиц холодная весна не должна существенно повлиять. "Кайры, чистики, люрики, чайки - птицы, которые гнездятся на базарах, им, собственно говоря, эта температура воздуха и снежок не влияют, они зависят от распределения льда и есть ли снег и лед на колониях. Даже если колония закрыта льдом, они на подходе, на воде уже откармливаются". В ходе следования судна будут проводиться работы по мониторингу морских млекопитающих: белых медведей, тюленей и китообразных.

Теплоход "Андрей Осипов" сегодня вышел из Архангельска к архипелагу Земля Франца-Иосифа для доставки рабочих, жилых модулей и техники для работ по ликвидации экологического ущерба в Арктике.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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