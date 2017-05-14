Ученые возьмут пробы на острове Греэм-Белл для выявления загрязнений "дальнего переноса"

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Ученые отберут пробы снега и льда на острове Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа для выявления антропогенных загрязнений, которые могли попасть в Арктику с материка в результате так называемого "дальнего переноса". Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"В рамках сотрудничества с САФУ (Северным Арктическим федеральным университетом - прим.ТАСС) запланирован отбор проб снега и льда для их Центра коллективного пользования, для лаборатории, занимающейся геохимией, загрязнением. У них высокоточное оборудование, которое сейчас калибруют и оценивают его возможности для определения малых концентраций различных веществ антропогенного происхождения. В данном случае речь идет о стойких органических загрязнителях. Мы планируем взять пробы в фоновом районе, там, где нет местных источников данного вида загрязнений, и все, что они смогут там найти, будет означать дальний перенос", - пояснила Гаврило.

Пробы будут отбирать согласно строгим инструкциям. Как пояснила Гаврило, по возможности образцы возьмут из разных точек. "Мы постараемся взять разные среды: морской лед, ледниковый, воду".

Во время стоянки на Греэм-Белле запланированы работы по изучению зоо- и фитопланктона. Для этого во льду необходимо сделать майны (проруби - прим. ТАСС), в которые опускаются специальные планктонные сетки. Как рассказала Гаврило, по возможности будут проведены и другие исследования, в частности, наблюдения за крупными млекопитающими. Полномасштабные биологические исследования на Греэм-Белле - самом восточном острове Земли Франца-Иосифа - проводились лишь однажды, в 1979-1981 гг. для подготовки обоснования для создания на архипелаге заповедника.

Теплоход "Андрей Осипов" вышел из Архангельска на остров Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа для доставки рабочих, жилых модулей и техники для проведения работ по ликвидации экологического ущерба в Арктике.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.