Пять площадок для мониторинга парниковых газов заработают в Приморье до конца 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Исследовательские площадки для мониторинга выбросов парниковых газов начнут работу в Приморском крае еще до конца года. Места их размещения уже выбраны с учетом разнообразия климатических и экономических зон региона. Об этом на пресс-конференции во Владивостоке, посвященной началу работы Общероссийской климатической недели, сообщила заведующая кафедрой почвоведения Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Ольга Нестерова.

"Сегодня все оборудование для станций уже проходит полевые испытания. Выбраны пять площадок для размещения станций. Они уже согласованы и надеемся, что до конца года они начнут работу",- отметила Нестерова.

По ее словам, одна из площадок разместится в Овощной опытной станции для исследования "вклада" аграрного сектора в выбросы парниковых газов. Еще одна будет установлена в Ботаническом саду (Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке). Здесь будут изучать роль пригородных лесов в очистке воздуха. На станции в самом Владивостоке будут изучать городские выбросы. Еще две станции будут установлены в Сихотэ-Алинском биосферном заповеднике на севере края. На одной будут изучать роль в очистке от углекислоты прибрежных лесов, на второй - хвойно-широколиственных лесов горной системы.

По словам Нестеровой, на станциях будут производиться замеры выделения и поглощения парниковых газов, преимущественно углекислоты. Мониторинг будет непрерывным, в течение года. Полученные данные лягут в основу прогностических моделей по изменению климата в регионе, необходимых для составления долгосрочных планов развития экономики края.

Как отметил лауреат Нобелевской премии, научный руководитель лаборатории Far Eastern Climate Smart Lab ДВФУ, профессор Университета Тушия (Италия) Рикардо Валентини, возглавляющий эти исследования, их результаты будут доступными для общественности. "Решено сделать полученные данные общедоступными, создать сайт, на который будут передаваться результаты замеров, чтобы все могли увидеть и оценить, какой вклад вносят леса в улучшение экологической ситуации",- отметил ученый.

Климатические исследования в ДВФУ

Нобелевский лауреат Риккардо Валентини возглавил междисциплинарную научную лабораторию изучения климата Far Eastern Climate Smart LAB в ДВФУ в 2016 году. Лаборатория занимается проблемами изменения климата на Дальнем Востоке и странах Северо-восточной Азии.

Общероссийская климатическая неделя открылась сегодня во Владивостоке. В ее программе - лекции ведущих ученых, круглые столы и конференции на тему изучения климатических процессов.