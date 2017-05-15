Якутские ученые создали морозостойкую уплотнительную резину для горнодобывающей техники

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) запатентовали способ получения морозостойкой уплотнительной резины. Как сообщила пресс-служба вуза, этот материал рассчитан на применение в горнодобывающей технике, которая работает в агрессивных погодных условиях.

"Разработанный двухслойный материал соединяет резину со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом - получается очень прочный морозостойкий уплотнитель, способный выдержать высокое давление. Материал имеет качества, необходимые для изготовления горно-обогатительной и горнодобывающей техники, работающей в средах нефти, масел, топлива, кислот и щелочей, а также в экстремальных условиях холодного климата", - говорится в сообщении.

По словам ведущего инженера лаборатории "Технологии полимерных нанокомпозитов" СВФУ Афанасия Дьяконова, использование материала снизит риски загрязнения природы. "Повышение герметичности уплотнений позволит исключить утечки углеводородов в почву, что обеспечит высокую экологическую безопасность", - приводит пресс-служба слова Дьяконова.

Материал, разработанный совместно с учеными Института проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН, уже прошел испытания, разработчики готовятся к его внедрению в горную промышленность.