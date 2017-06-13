Между жизнью и вечностью: как заморозить себя и проснуться в будущем

Представьте себе: вы засыпаете 80-летним, а просыпаетесь молодым. На самом деле вы не спали. Вы умерли и были заморожены. А спустя полвека вас не только оживили, но и подарили тело 20-летнего. Фантастика? Конечно. Но ведь и сто лет назад врачи сильно удивились бы, увидев то, что для современной медицины — обычное дело. ТАСС рассказывает, как мертвых людей замораживают для того, чтобы дать им шанс на вторую жизнь.

Что такое крионика

Многие футурологи считают, что в ближайшие 30–50 лет человечество научится справляться с любыми причинами смерти. Медики будут лечить и омолаживать клетки тела — а значит, если человек получит травму в автокатастрофе, ему просто восстановят поврежденные органы. Люди перестанут даже умирать "от старости": ведь на самом деле так называют смерть, наступившую от естественной изношенности организма. А клетки и органы можно будет омолаживать. То есть люди будущего — молодые, здоровые и бессмертные. Естественно, многие из нас хотели бы оказаться в таком будущем. Но у большинства нет шансов до него дожить.

СПЕЦПРОЕКТ Будущее наступает: плюсы и опасности новых технологий О том, как изменит нашу жизнь развитие информационных технологий, — в материале ТАСС

Ученые решили: дожить нельзя, а вот сохранить свое тело до лучших времен можно. Самый надежный способ сделать это — заморозить его. Так появилась крионика — технология, которая позволяет "законсервировать" тело умершего человека, чтобы когда-нибудь его оживить. Причем оживить, сохранив его личность, все его воспоминания, знания и опыт. Эксперименты в этой области начались еще в начале ХХ века. В 1967 году впервые был крионирован человек, а несколько лет спустя в США одна за другой открылись три криокомпании, и каждый человек получил возможность заморозить себя после смерти — нужно лишь заплатить.

Экспериментально доказать, что идеи крионистов осуществимы, пока невозможно: никто еще не научился оживлять людей. Хотя уже доказано, например, что если заморозить заживо круглых червей, то при "пробуждении" они сохранят условные рефлексы (если выживут — это удается не всем). Но многие ученые считают подобные эксперименты неубедительными. "По-моему, это чисто коммерческая эксплуатация мечты о загробной жизни, — считает академик, доктор физико-математических наук Евгений Александров, возглавляющий комиссию РАН по борьбе с лженаукой. — Человечество вряд ли когда-нибудь найдет лекарство от всех болезней, ведь это значит найти рецепт бессмертия. А я не только не верю в вечную жизнь, но и думаю, что это было бы ужасно: прекратится эволюционный процесс".

Не все настроены по отношению к крионике так критично. Компания "КриоРус" была создана в 2006 году, на сегодня у нее 250 контрактов, причем 53 человека уже заморожены. Остальные контракты — с людьми, которые хотят, чтобы их крионировали после смерти. Заморозить можно как тело целиком, так и только голову или даже просто сам мозг (предполагается, что в будущем орган или часть тела можно будет присоединить к роботу или к "донорскому" человеческому телу). Еще замораживают домашних животных — хозяева надеются, что когда-нибудь встретятся с ними снова.

Никто не может гарантировать клиентам, что их оживят. Но, в отличие от тех, кто после смерти оказывается в могиле, у них есть на это шанс.

"Мертвый" — это подпись врача"

Для тех, кто верит в медицину будущего, смерть — очень размытое понятие. "Один из общепринятых признаков смерти — это прямая электроэнцефалограмма, то есть прекращение мозговой деятельности, — рассказывает гендиректор "КриоРуса" Валерия Удалова. — Но я сама видела, как человек после "прекращения мозговой деятельности" трижды реанимировался, причем первые два раза — разговаривал. На самом деле, "мертвый" — это подпись врача. Человек умирает тогда, когда врач подписал свидетельство о смерти. Даже если он будет бегать и прыгать, ему придется доказывать, что он живой".

Для крионистов точка невозврата — не биологическая смерть, а информационная. Так они называют состояние, когда все связи в мозге уже полностью разрушены. Если заморозить тело до информационной смерти, то есть шанс оживить человека, сохранив его личность. Если после — то физически человека, может быть, и оживят, но вот будет ли он после этого собой прежним — со своей психикой, знаниями, воспоминаниями — большой вопрос. Когда наступает информационная смерть, определить трудно. Иногда крионировать тело не поздно даже спустя две недели после похорон. Но чтобы получить больше шансов на полноценное сохранение мозга, лучше сделать это максимально быстро.

Я сама видела, как человек после "прекращения мозговой деятельности" трижды реанимировался, причем первые два раза — разговаривал. На самом деле, "мертвый" — это подпись врача. Человек умирает тогда, когда врач подписал свидетельство о смерти. Даже если он будет бегать и прыгать, ему придется доказывать, что он живой Валерия Удалова гендиректор "КриоРуса"

Сначала тело крионируемого готовят к заморозке. Для этого проводят перфузию: поддерживая определенную температуру тела, вливают в него несколько растворов. Это криопротекторы — вещества, защищающие от повреждений при заморозке. Цель — сделать так, чтобы в организме не образовывались кристаллики льда, которые могут испортить ткани. "Яйца, муку и сахар можно смешать по-разному и сделать много разных блюд. Холод и криопротектор тоже можно смешать по-разному, — рассказывает Валерия Удалова. — Но есть несколько совершенно волшебных рецептов. Эти растворы изобретали 40 лет. Но чтобы они сработали, должна быть еще и определенная температура тела".

Перфузия — сложная операция, ее делают 7–10 человек, и длиться она может до 12 часов. Лучше всего сделать ее в течение суток, и обычно операцию проводят прямо в морге: это проще и быстрее, чем получать разрешение на вывоз тела. Крионика — абсолютно легальная технология, и сотрудников криокомпании легко туда допускают: достаточно прийти с родственниками покойного и показать договор. Есть и другой вариант: клиент заранее пишет волеизъявление, в котором назначает сотрудника "КриоРуса" душеприказчиком, то есть дает ему право распоряжаться судьбой его тела после смерти.

Остановить время

"Вот место, где время останавливается", — говорит сотрудник компании Иван Степин, заходя в хранилище. Это обычный склад, где могли бы храниться картошка или соленья. Но вместо банок с огурцами здесь стоят большие белые контейнеры. В них находятся замороженные тела людей.

После перфузии тело погружают в жидкий азот: при температуре –196°C не происходит ни одной химической реакции. Хранят тела в сосудах Дьюара, по сути, это термосы, сделанные из особых сплавов с использованием смолы.

Сосуды должны быть максимально прочными: если внутренняя стенка повредится и в промежуток между двойными стенками попадет азот, внутри поменяется давление и контейнер взлетит, как ракета.

В одном таком сосуде помещаются тела 12 человек. Каждое упаковано в обычный спальный мешок, который можно купить в туристическом магазине. Полипропилен и полиэстер, из которого они сшиты, прекрасно сохраняются в жидком азоте. Располагаются тела вертикально, головами вниз. Это важно: так голова, а значит и мозг, будет в температуре –196°C при любых обстоятельствах. В центре сосуда образовывается свободное пространство. Сюда складывают железные сосуды с мозгами тех, кто решил заморозить только этот орган (железу жидкий азот тоже не вредит).

Компания обязуется хранить тело клиента до появления "оживляющих" технологий, а когда они появятся — оживить. Предполагается, что это будет происходить в три этапа: вывод из заморозки, устранение причин смерти, реанимационные мероприятия. Как долго пролежат здесь тела, не знает пока никто. Ведь прежде, чем размораживать их, нужно победить болезни и старость. "Зачем нам пытаться оживлять человека на четвертой стадии рака, если мы не можем его вылечить? — говорит Валерия. — Или зачем оживлять 97-летнего, если мы не сумеем его омолодить. Он же оживет и умрет через три дня. От удивления".

Жизнь после смерти

Одно дело — оживить человека ради научного эксперимента. Совсем другое — предположить, что через полвека крионирование будет поставлено на поток и на Земле появятся тысячи "восставших". Чем они займутся в незнакомом будущем? Как все мы поместимся на одной планете? Хватит ли нам ресурсов?

При словах о перенаселении Земли крионисты смеются. Они говорят: людям не нужно много пространства. Еда уже печатается на 3D-принтере. Да и полет человека на Марс — это ближайшее будущее. Если наука сможет победить старость, болезни и смерть, то другие планеты она точно покорит.

Что надо знать, если вы хотите себя крионировать В мире существует четыре криокомпании. Три из них — в США, одна — в России ("КриоРус"). Крионирование тела пациента в этой компании стоит $36 тыс., мозга — $12 тыс. Возможна оплата в рассрочку.

Крионика — это абсолютно легальная технология. Для того, чтобы сохранить свое тело или мозг, достаточно заключить договор. Это может сделать не только сам человек, но и его родственники (уже после смерти пациента).

По контракту "КриоРус" хранит тела сто лет. По истечении этого срока договор продляется на 25 лет, и так — до бесконечности (фактически контракт бессрочный, но указать это в документах не получается технически). Хранить тело будут до появления "оживляющих" технологий. Но компания обязуется не только сохранить, но и собственно оживить.

Сложнее всего будет с первыми оживленными людьми. Ведь у такого человека на руках будет лишь один документ: его свидетельство о смерти. То есть юридически это будет ходячий мертвец. Возникают и моральные дилеммы: а вдруг после смерти и заморозки человека выяснится, что он был убийцей, а осудить его уже будет невозможно? Что тогда — оживлять его или нет?

Крионисты уверены: люди будущего решат и эти вопросы. Им удастся не только "перевоспитать" преступников, но и сделать так, чтобы люди, "заснувшие" в начале XXI века и "проснувшиеся" спустя сто лет, не чувствовали себя потерянными. Для них создадут центры реабилитации и помогут им адаптироваться к внезапно наступившему будущему.

Думают ли об этом клиенты криокомпаний? Не все из них вообще знали о том, что получат шанс на вторую жизнь. В России для крионирования умершего достаточно согласия родственников. Чаще всего контракт с фирмой заключают именно они. Обычно это молодые люди. "У людей постарше такая картина мира: родился, пожил, что-то поделал и пора умирать, освободить место для других", — говорит сотрудник "КриоРуса" Иван.

Но бывает и иначе: например, одна 84-летняя учительница решила сохранить мозг и прописала в контракте, что ожить хочет в качестве киборга. А молодой человек 23 лет приобрел крионирование в рассрочку и теперь ежемесячно выплачивает определенную сумму.

Профессора и действительного члена Академии гуманитарных наук Игоря Вишева называют основоположником науки о бессмертии: этой теме он посвятил большую часть своих работ. Ему 84, в 2009 году он и его жена Ольга заключили контракты на крионирование мозга. Супруга скончалась шесть лет назад. "Мы оба хотели сохранить себя, приняли это решение вместе, — говорит он. — Вдвоем изучали вопрос, выплачивали деньги. Я не думал, конечно, что первой уйдет жена, но так случилось". Он знаком с основателями "КриоРуса" и уверен: сегодня крионирование — единственная возможность получить шанс воскреснуть.

"У меня нет абсолютной уверенности в том, что это удастся конкретно с моей женой — ведь все может случиться, — говорит профессор. — Но в том, что люди обретут бессмертие, я уверен". О сроках он рассуждать не готов, но думает, что это произойдет меньше чем через полвека.

Еще компания замораживает домашних животных: сейчас у них хранится восемь собак, девять кошек, три птицы и одна шиншилла. Кому-то покажется, что крионировать питомца бессмысленно. Но для тех, кто на это решается, их любимцы очень много значат. Например, одна пара познакомилась, когда оба нашли на улице котенка. Впоследствии они поженились, и вся их семейная жизнь была связана с этим животным. Когда он умер, они просто не смогли его похоронить.

Гендиректор "КриоРуса" Валерия Удалова сама крионировала собаку, друга и маму. Она верит, что однажды с ней встретится. Мать Валерии знала, что умирает, и сама подписала контракт. "Когда мы оживим ее, она спросит: "Я умерла, что ли?" Я отвечу: "Не совсем". Она уточнит: "А год какой?" А затем… Наверняка она нашьет себе платьев, таких, как было модно во времена ее студенчества, в 50-е годы: приталенных, с расклешенными юбками. А потом захочет полететь на Марс".

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова