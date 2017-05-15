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В Красноярске разработали наиболее эффективный материал для аккумулирования водорода

Наука
15 мая, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Разработка на основе гидрида магния может быть полезна для создания машин на водородном топливе

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Красноярские ученые получили новый материал для хранения водорода, сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ). Материал на основе гидрида магния может хранить массу водорода, составляющую около 7% его собственной массы, и это рекордное значение емкости для всех аналогичных материалов. Разработка может быть полезна для создания машин на водородном топливе.

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Водород - это один из самых перспективных вариантов для замены бензина, газа и другого топлива на основе углеводородов, сегодня наиболее перспективным считается его применение в качестве топлива электромобилей. Однако транспортировка водорода связана с большими трудностями. Во-первых, для этого требуются дорогостоящие и тяжелые баллоны, а во-вторых, она не безопасна, поскольку смесь воздуха и водорода очень взрывоопасна. Поэтому водород при транспортировке предлагают хранить в различных аккумулирующих материалах.

"Сейчас наиболее безопасным и эффективным решением считают гидридообразующие металлы, поглощающие водород. Из этих металлов наиболее перспективен магний: сегодня в мире многие ученые исследуют возможности создания аккумуляторов водорода на основе гидрида магния", - сказал один из авторов работы, профессор СФУ и сотрудник Института физики Л. В. Киренского Сибирского отделения РАН, Григорий Чурилов.

По теоретическим оценкам, магний может поглощать водорода массой до 7,6% от собственной. Однако, в большинстве современных экспериментальных работ емкость гидрида магния не превышает 5-6 весовых процентов. Красноярские ученые улучшили этот показатель. За счет добавления к гидриду магния также никеля и палладия они получили материал, аккумулирующий около 7 весовых процентов водорода.

Статья ученых опубликована в последнем номере журнала журнала Сибирского федерального университета "Математика и физика".

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