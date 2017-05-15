Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Разработчики программы кодирования аудиоданных mp3 объявили о прекращении действия патентов на нее, что означает символическую "смерть" этого формата, который на протяжении почти 20 лет был стандартом для цифровых музыкальных устройств.
Об этом сообщил американский журнал Fortune.
Он ссылается на заявление германского Института интегральных микросхем имени Фраунгофера, который был держателем патентов на этот формат совместно с франко-американской компанией Technicolor. Институт сообщил, что в связи с истечением срока действия патентов на разработки, использованные при создании mp3, он прекращает сбор лицензионный отчислений с компаний, производящих программное обеспечение, использующее этот формат.
Обладатели записей mp3 смогут по-прежнему воспроизводить их на своих устройствах, однако прекращение патента знаменует происшедший переход музыкальной индустрии на более совершенные программы сжатия аудиоданных (кодеки). Появление формата mp3 сделало возможным создание и массовое распространение компактных мультимедийных устройств для воспроизведения музыки.
"Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют более эффективные кодеки с передовыми характеристиками, mp3 по-прежнему популярен среди потребителей", - говорится в заявлении разработчика формата. Однако институт отмечает, что будущее принадлежит новым, более совершенным стандартам аудиофайлов.