Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него

Наука
15 мая, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Прекращается сбор лицензионный отчислений с компаний, работающих с этим форматом

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Разработчики программы кодирования аудиоданных mp3 объявили о прекращении действия патентов на нее, что означает символическую "смерть" этого формата, который на протяжении почти 20 лет был стандартом для цифровых музыкальных устройств.

Об этом сообщил американский журнал Fortune.

Он ссылается на заявление германского Института интегральных микросхем имени Фраунгофера, который был держателем патентов на этот формат совместно с франко-американской компанией Technicolor. Институт сообщил, что в связи с истечением срока действия патентов на разработки, использованные при создании mp3, он прекращает сбор лицензионный отчислений с компаний, производящих программное обеспечение, использующее этот формат.

Обладатели записей mp3 смогут по-прежнему воспроизводить их на своих устройствах, однако прекращение патента знаменует происшедший переход музыкальной индустрии на более совершенные программы сжатия аудиоданных (кодеки). Появление формата mp3 сделало возможным создание и массовое распространение компактных мультимедийных устройств для воспроизведения музыки.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют более эффективные кодеки с передовыми характеристиками, mp3 по-прежнему популярен среди потребителей", - говорится в заявлении разработчика формата. Однако институт отмечает, что будущее принадлежит новым, более совершенным стандартам аудиофайлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
4
В Московском метрополитене сменится руководство
5
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
6
Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря Денисова
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама