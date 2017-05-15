Датские ученые нашли гормон, который делает людей сладкоежками

ОСЛО, 15 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Неконтролируемая тяга некоторых людей к сладкому может быть связана с работой гормона FGF21. К такому выводу пришли сотрудники одного из научных центров, учрежденных датской фармацевтической компанией Novo Nordisk при Копенгагенском университете.

Исследователи сравнили пищевые привычки обладателей двух вариантов гена, отвечающего за производство гормона в печени. Как выяснилось, в одной из двух групп сладкоежки попадались на 20% чаще. Результаты анализов крови сладкоежек, в свою очередь, показали, что после употребления сахара на голодный желудок уровень FGF21 в их крови был на 50% ниже, чем у людей, которые относятся к сладкому спокойно.

"Проводившиеся ранее исследования говорили о том, что в рационе обладателей определенного варианта гена соотношение белков и углеводов смещается к последним. Мы решили остановиться на этом факте подробнее и узнать, какие именно продукты выбирают эти люди. Оказалось, что это преимущественно сладости и разные виды конфет", - заявил датскому новостному порталу videnskab.dk соавтор исследования Нильс Граруп.

Результаты опытов, проводившихся другой командой ученых на грызунах и приматах, свидетельствуют о том, что повышение уровня гормона в крови может снижать тягу к сладким продуктам. Ученые полагают, что новые сведения о работе гормона FGF21 могут привести к созданию препарата, помогающего контролировать аппетит и бороться с ожирением.

"Сегодня люди едят слишком много сладкого. Отчасти это связано с доступностью сахара и сладостей, однако в случае с некоторыми людьми причиной становятся и биологические механизмы, из-за которых человеку становится намного сложнее справиться со своей тягой к сладкому", - говорит Граруп.

По словам ученого, лекарство, повышающее в крови уровень FGF21, может принести пользу тем, кто не способен остановиться на одной порции мороженого, торта или другого сладкого десерта. Вместе с тем, исследователь отмечает, что FGF21 вовлечен в целый ряд процессов, протекающих в человеческом организме, и его использование в качестве лекарства потенциально может иметь нежелательные побочные эффекты. Кроме того, нездоровая любовь к сладкому может быть связана и с другими факторами, в том числе приобретенными пищевыми привычками человека, его эмоциональным состоянием и даже повышенным количеством вкусовых сосочков на языке.

Статья Грарупа и его коллег опубликована в научном журнале Cell Metabolism.