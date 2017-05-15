Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Датские ученые нашли гормон, который делает людей сладкоежками

Наука
15 мая, 18:19 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Результаты анализов крови сладкоежек показали, что после употребления сахара на голодный желудок уровень гормона FGF21 в их крови был на 50% ниже, чем у людей, которые относятся к сладкому спокойно

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

ОСЛО, 15 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Неконтролируемая тяга некоторых людей к сладкому может быть связана с работой гормона FGF21. К такому выводу пришли сотрудники одного из научных центров, учрежденных датской фармацевтической компанией Novo Nordisk при Копенгагенском университете.

Исследователи сравнили пищевые привычки обладателей двух вариантов гена, отвечающего за производство гормона в печени. Как выяснилось, в одной из двух групп сладкоежки попадались на 20% чаще. Результаты анализов крови сладкоежек, в свою очередь, показали, что после употребления сахара на голодный желудок уровень FGF21 в их крови был на 50% ниже, чем у людей, которые относятся к сладкому спокойно.

"Проводившиеся ранее исследования говорили о том, что в рационе обладателей определенного варианта гена соотношение белков и углеводов смещается к последним. Мы решили остановиться на этом факте подробнее и узнать, какие именно продукты выбирают эти люди. Оказалось, что это преимущественно сладости и разные виды конфет", - заявил датскому новостному порталу videnskab.dk соавтор исследования Нильс Граруп.

Результаты опытов, проводившихся другой командой ученых на грызунах и приматах, свидетельствуют о том, что повышение уровня гормона в крови может снижать тягу к сладким продуктам. Ученые полагают, что новые сведения о работе гормона FGF21 могут привести к созданию препарата, помогающего контролировать аппетит и бороться с ожирением.

"Сегодня люди едят слишком много сладкого. Отчасти это связано с доступностью сахара и сладостей, однако в случае с некоторыми людьми причиной становятся и биологические механизмы, из-за которых человеку становится намного сложнее справиться со своей тягой к сладкому", - говорит Граруп.

По словам ученого, лекарство, повышающее в крови уровень FGF21, может принести пользу тем, кто не способен остановиться на одной порции мороженого, торта или другого сладкого десерта. Вместе с тем, исследователь отмечает, что FGF21 вовлечен в целый ряд процессов, протекающих в человеческом организме, и его использование в качестве лекарства потенциально может иметь нежелательные побочные эффекты. Кроме того, нездоровая любовь к сладкому может быть связана и с другими факторами, в том числе приобретенными пищевыми привычками человека, его эмоциональным состоянием и даже повышенным количеством вкусовых сосочков на языке.

Статья Грарупа и его коллег опубликована в научном журнале Cell Metabolism.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
4
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
7
Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Всероссийский Азербайджанский конгресс"
Темы дня
Загрузка...
Реклама