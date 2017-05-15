Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые доказали, что по глубинным землетрясениям можно предсказывать извержения вулканов

Наука
15 мая, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав вулканы Ключевской группы на Камчатке

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские ученые доказали, что рост активности землетрясений, происходящих на глубине около 30 км, может предшествовать извержению вулканов на Камчатке.

Об этом говорится в опубликованной статье в научном журнале Nature GeoScience.

"Наши исследования подтверждают, что глубинные длиннопериодные землетрясения связаны с переносом флюидов на глубине и могут быть использованы как надежные свидетельства активизации глубинных частей магматической системы до самого извержения вулкана", - говорится в статье.

Ученые под руководством доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН и лаборатории сейсмологии Института физики Земли в Париже Николая Шапиро, при поддержке гранта Российского научного фонда исследовали вулканы Ключевской группы на Камчатке - одной из самых активных в мире. При этом ряд ученых считает, что вулканы этой группы имеют общий магматический очаг, находящийся на глубине около 30 км. Из него магма через сложную систему каналов поднимается в более мелкие резервуары под каждым вулканом.

Исследователи изучили данные с сейсмографов этого региона за два года, с 2011 по 2012 года, уделяя особое внимание длиннопериодным землетрясениям, которые происходят из-за движения магмы на глубине и изменений давления в магматическом очаге. Они разделили длиннопериодные землетрясения на Камчатке на те, что происходили на глубине менее 5 км, и те, которые имели место на 30 км. При этом магнитуда и тех, и других землетрясений в среднем не превышала 2,5, поэтому на поверхности они не ощущались.

Ученые зафиксировали рост активности глубинных длиннопериодных землетрясений с начала 2011 года, которые сопровождались повышением давления в магматическом очаге на глубине 30 км. Это давление обязано своим существованием накоплению легкой, газообразной составляющей магмы - флюидов, которые "толкают" магму наверх.

При этом в апреле 2011 года, с ноября 2011 по февраль 2012 года и с апреля по октябрь 2012 года отмечалась повышенная активность глубинных длиннопериодных землетрясений, что предшествовало извержениям вулканов. Так, в апреле 2011 года и сентябре 2012 года произошли взрывные извержения вулкана Безымянный, в августе 2012 года началось извержение вулкана Ключевского. А период последней активности глубинных длиннопериодных землетрясений предшествовал извержению Толбачика, длившемуся с ноября 2012 года по август 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
5
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
В Белоруссии наладили производство деревянных велосипедов
Темы дня
Загрузка...
Реклама