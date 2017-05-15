Ученые доказали, что по глубинным землетрясениям можно предсказывать извержения вулканов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские ученые доказали, что рост активности землетрясений, происходящих на глубине около 30 км, может предшествовать извержению вулканов на Камчатке.

Об этом говорится в опубликованной статье в научном журнале Nature GeoScience.

"Наши исследования подтверждают, что глубинные длиннопериодные землетрясения связаны с переносом флюидов на глубине и могут быть использованы как надежные свидетельства активизации глубинных частей магматической системы до самого извержения вулкана", - говорится в статье.

Ученые под руководством доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН и лаборатории сейсмологии Института физики Земли в Париже Николая Шапиро, при поддержке гранта Российского научного фонда исследовали вулканы Ключевской группы на Камчатке - одной из самых активных в мире. При этом ряд ученых считает, что вулканы этой группы имеют общий магматический очаг, находящийся на глубине около 30 км. Из него магма через сложную систему каналов поднимается в более мелкие резервуары под каждым вулканом.

Исследователи изучили данные с сейсмографов этого региона за два года, с 2011 по 2012 года, уделяя особое внимание длиннопериодным землетрясениям, которые происходят из-за движения магмы на глубине и изменений давления в магматическом очаге. Они разделили длиннопериодные землетрясения на Камчатке на те, что происходили на глубине менее 5 км, и те, которые имели место на 30 км. При этом магнитуда и тех, и других землетрясений в среднем не превышала 2,5, поэтому на поверхности они не ощущались.

Ученые зафиксировали рост активности глубинных длиннопериодных землетрясений с начала 2011 года, которые сопровождались повышением давления в магматическом очаге на глубине 30 км. Это давление обязано своим существованием накоплению легкой, газообразной составляющей магмы - флюидов, которые "толкают" магму наверх.

При этом в апреле 2011 года, с ноября 2011 по февраль 2012 года и с апреля по октябрь 2012 года отмечалась повышенная активность глубинных длиннопериодных землетрясений, что предшествовало извержениям вулканов. Так, в апреле 2011 года и сентябре 2012 года произошли взрывные извержения вулкана Безымянный, в августе 2012 года началось извержение вулкана Ключевского. А период последней активности глубинных длиннопериодных землетрясений предшествовал извержению Толбачика, длившемуся с ноября 2012 года по август 2013 года.