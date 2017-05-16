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В Красноярске изобрели технологию 3D-печати воском для металлургии

Наука
16 мая, 6:03 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, мая. /ТАСС

Разработка красноярских ученых позволит удешевить литейное производство без потери качества

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КРАСНОЯРСК, 16 мая. /ТАСС/. Технологию 3D-печати воском, которая позволяет изготавливать модели для металлургического производства даже из свечного парафина, изобрели ученые Института космической техники СибГУ имени Решетнева (Красноярск). Об этом сообщили в пресс- службе вуза.

"Эта технология в отличии от классической технологии, которая использует дорогие материалы (силикон, керамику) позволяет применять дешевые расходные материалы. Например, литейный тугоплавкий воск. Мы даже можем использовать обычный парафин, из которого изготавливают свечи", - сообщили а СибГУ.

Разработка красноярских ученых позволит удешевить литейное производство без потери качества, и даже улучшить его, так как новая технология подразумевает получение высокоточной литейной модели с точностью до 0,05 мм. При этом модель может быть изготовлена за несколько часов, а не месяцев как другими способами.

"Плюс ко всему у модели, изготовленной традиционным способом 3D печати ярко выражен "степэффект" (видима граница между слоями, т. е. эффект ребристости внешних поверхностей - прим. ТАСС). Новая технология позволяет практически полностью избавиться от такого дефекта, как ребристость получаемой поверхности, также нет никаких трудностей в получении сложной внутренней геометрии", - пояснил руководитель проекта Максим Кубиков.

Сейчас ученые завершили лабораторные исследования уникальной технологии 3D-печати воском. Следующий этап - внедрение технологии на промышленных предприятиях Красноярского края, выход на российский и мировой рынок.

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