В Красноярске изобрели технологию 3D-печати воском для металлургии

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КРАСНОЯРСК, 16 мая. /ТАСС/. Технологию 3D-печати воском, которая позволяет изготавливать модели для металлургического производства даже из свечного парафина, изобрели ученые Института космической техники СибГУ имени Решетнева (Красноярск). Об этом сообщили в пресс- службе вуза.
"Эта технология в отличии от классической технологии, которая использует дорогие материалы (силикон, керамику) позволяет применять дешевые расходные материалы. Например, литейный тугоплавкий воск. Мы даже можем использовать обычный парафин, из которого изготавливают свечи", - сообщили а СибГУ.
Разработка красноярских ученых позволит удешевить литейное производство без потери качества, и даже улучшить его, так как новая технология подразумевает получение высокоточной литейной модели с точностью до 0,05 мм. При этом модель может быть изготовлена за несколько часов, а не месяцев как другими способами.
"Плюс ко всему у модели, изготовленной традиционным способом 3D печати ярко выражен "степэффект" (видима граница между слоями, т. е. эффект ребристости внешних поверхностей - прим. ТАСС). Новая технология позволяет практически полностью избавиться от такого дефекта, как ребристость получаемой поверхности, также нет никаких трудностей в получении сложной внутренней геометрии", - пояснил руководитель проекта Максим Кубиков.
Сейчас ученые завершили лабораторные исследования уникальной технологии 3D-печати воском. Следующий этап - внедрение технологии на промышленных предприятиях Красноярского края, выход на российский и мировой рынок.