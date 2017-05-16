Пермские ученые создали математическую систему диагностики инфарктов с помощью нейросетей

ПЕРМЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали интеллектуальную систему диагностики и прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний, которая работает с помощью нейронных сетей, сообщил ТАСС научный руководитель коллектива разработчиков, профессор кафедры прикладной математики и информатики механико-математического факультета ПГНИУ Леонид Ясницкий.

"Врачи практически не используют метод математического моделирования. В то же время с его помощью можно обнаружить взаимосвязь многих вещей, а также устранить риски, которые влияют на опасный прогноз. Это поможет частично или полностью избавить пациента от походов в больницу", - сказал Ясницкий.

По его словам, нейросеть и ее программное и аппаратное воплощение являются математической моделью, построенной по принципам организации сетей нервных клеток живого организма. Нейронная сеть анализирует сведения о ранее перенесенных заболеваниях, наличии болезней у родственников, пульс, артериальное давление - всего 69 показателей. Изменяя один или несколько входных параметров, можно наблюдать за процессом развития заболевания. Это ученые-математики называют "методом замораживания".

"Такие сети не требуют постоянного программирования, а обучаются и "растут" самостоятельно. Всего в исследовании участвовали свыше тысячи пермяков. Наша система собрала и проанализировала статистическую информацию и в каждом из случаев успешно поставила диагноз", - отметил один из разработчиков Федор Черепанов. По его словам, изначальные базы данных, на которых система "училась", предоставили врачи отделения неотложной кардиологии Пермской городской клинической больницы номер 4.

В рамках исследования ученые смогли выявить ряд закономерностей. Так, например, анализ нейросети показал, что наличие сахарного диабета не влияет на предрасположенность к инфаркту миокарда. Система определила, что увеличение или уменьшение веса не связано с вероятностью заболевания аритмией, замедление или прекращение передачи импульса по сердечной мышце - блокадой сердца. Кроме этого, нейросеть зафиксировала, что фактор наследственности увеличивает риск возникновения инфаркта на 6,25%, а гипертонии - на 7,4%.

Разработка уже получила поддержку краевых властей, а также грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1 млн 350 тыс. рублей. По данным ученых, сейчас математическую систему диагностики заболеваний начали использовать врачи Пермской медакадемии. О внедрении системы нейросетей в медучреждения Пермского края пока не говорится. "Пока исследования продолжаются", - уточнили в университете.