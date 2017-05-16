Ученые поставили в Антарктике рекорд по числу научных проектов в рамках одной экспедиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Международная циркумполярная (вокруг Антарктиды) экспедиция на российском научно-исследовательском судне "Академик Трешников" поставила рекорд по числу научных проектов за одну экспедицию.

За три месяца 140 ученых из 30 стран обошли Антарктиду и побывали почти на всех субантарктических островах, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе и развитию Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Александр Макаров.

"Экспедиция поставила своеобразный рекорд плотности научных исследований, осуществив 20 исследовательских проектов за три месяца на борту одного судна. За это время на "Академике Трешникове" успели поработать 140 ученых из 30 стран", - сказал он, уточнив, что научные данные уже обрабатываются, они "дадут новое знание о природных процессах в Антарктиде, Субантарктике и Южном океане, что очень важно в условиях меняющегося климата".

Собеседник агентства не исключил, что результатом исследований могут стать и новые научные теории. "Мы это увидим в научных публикациях и выступлениях на конференциях по результатам этой экспедиции. Кстати, такая конференция пройдет 15 июня в Президентской библиотеке", - сообщил он.

График и маршрут

Экспедиция стала составной частью сезонных работ 62-й Российской антарктической экспедиции. Она началась 20 декабря 2016 года с выходом "Академика Трешникова" из порта Кейптаун в антарктические воды. Ученые посетили за одну навигацию 10 из 13 субантарктических островов.

"Не удалось посетить лишь три острова - Херд и Мукуори (Австралия), так как австралийские власти не дали разрешение на работы, также были сложности с посещением Южных Сандвичевых островов (Великобритания), так как английские власти не согласовали часть работ. Но это не значит, что работы у побережья этих островов не получились, сорвалась только высадка на Херд и Мукуори", - отметил Макаров.

К удачам экспедиции он отнес погружение подводного аппарата ROPOS у побережья Антарктиды. "Подводный автономный аппарат фактически поднырнул под выводной антарктический ледник, отобрал пробы и провел фото- и видеосъемку", - пояснил он. Благодаря этому удалось получить материал для изучения биологических сообществ, донных отложений под отколовшимся айсбергом шельфового ледника Мерц.

Также с помощью спутников международная команда ученых отработала методы мониторинга биомассы фитопланктона, взяла пробы на количество углерода в донных организмах, что позволит выяснить изменение его содержания вокруг Антарктиды в результате изменений климата, а также "провела исследования, которые позволят сравнить генетические черты животных Антарктиды и субантарктики, что важно для понимания биологической истории морской фауны Южного океана".

Ученые изучали динамику ледников, степень их загрязнения на субантарктических островах и на краю ледникового щита Антарктиды с помощью неглубокого бурения и радарной съемки, они брали пробы воздуха, чтобы определить, как микроорганизмы переносятся воздухом в Антарктику, как там адаптируются и как могут повлиять на экологическое состояние Антарктики, исследовали цикл железа в водах Южного океана и его влияние на количество углекислого газа, поглощаемого планктоном, мониторили, считали и кольцевали альбатросов и пингвинов для определения ареалов их обитания в брачный период, выясняли загрязнение пищевых цепей Южного океана частицами микропластика.

Один из проектов был направлен на определение колебаний климата и уровня Южного океана в течение последних столетий. По словам Макарова, полученные данные говорят о перспективности подобного метода исследований и о том, что его нужно тиражировать.