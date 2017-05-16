Опыт экспедиции вокруг Антарктиды могут применить в Арктике

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Опыт Международной циркумполярной экспедиции, в ходе которой ученые из 30 стран обошли вокруг Антарктиды на российском научно-экспедиционном судне "Академик Трешников", может быть использован в Арктике. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе и развитию Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Александр Макаров.
"Идею о целесообразности применить формат масштабной международной экспедиции в Арктике высказал на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) шведский ученый, бизнесмен, филантроп и путешественник, почетный консул Российской Федерации в Лозанне Фредерик Паулсен. Он поддерживал международную экспедицию в Антарктике, состоявшуюся в декабре 2016-феврале 2017 года", - отметил Макаров.
По его словам, этот формат интересен не столько для сравнения двух полярных областей, сколько для получения за один рейс огромного багажа научных данных. Макаров считает, что по информативности и вкладу в науку такая экспедиция будет сопоставима с дрейфующими станциями. 40 раз отечественные ученые дрейфовали в Арктике ("Северный полюс-1 - "Северный полюс - 40") и однажды в Антарктике в рамках российско-американского проекта "Уэдделл-1".
Циркумполярная (вокруг Антарктиды) экспедиция на борту "Академика Трешникова" поставила своеобразный рекорд по числу осуществленных за один рейс научных проектов: 140 ученых из 30 стран исследовали 10 из 13 антарктических островов, воды Южного океана, антарктические ледники, воздух и животный мир. Экспедиция стала составной частью 62-й сезонной Российской антарктической экспедиции.