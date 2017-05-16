Сибирские археологи датировали найденные во Вьетнаме древние орудия по осколкам метеоритов

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НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Ученые из Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН нашли во Вьетнаме комплексы каменных орудий, вместе с которыми в слоях оказались обломки метеоритов - тектиты. Такая находка позволила с высокой точностью установить, что орудия были изготовлены 800 тыс. лет назад, в период раннего палеолита, сообщила пресс-служба ИАЭТ СО РАН.
"Камни, из которых сделаны орудия, имеют возраст в миллионы лет, то есть они заведомо намного старше времени, когда к ним впервые прикоснулся древний человек. Возраст найденных во Вьетнаме комплексов каменных орудий составляет около 800 тыс. лет - период раннего палеолита. По своим характеристикам орудия схожи с артефактами древнейшей каменной культуры Байсэ", - приводит пресс-служба слова сотрудника отдела каменного века ИАЭТ СО РАН Александра Кандыбы.
Найденные сибирскими археологами в Юго-Восточной Азии орудия свидетельствуют о первой волне миграции древнего человека из Африки в Евразию. "Основная часть обнаруженных каменных орудий представляет собой бифасы - двусторонне обработанные на конце рубила. Самые древние бифасы относят к культуре, которая возникла в Африке 1,7 млн лет назад", - говорится в сообщении.
Сибирские археологи занимаются исследованиями памятников культуры каменного века на территории Южного Вьетнама в течение трех лет. За это время был найден 21 памятник и более тысячи каменных орудий, которые по окончании работ будут переданы в музеи крупных провинций Вьетнама.