Ученый: глобальное потепление после 2022 года сменится постепенным похолоданием

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Глобальное потепление климата в мире продолжится, но к масштабному таянию ледников не приведет - после 2022 года оно может смениться периодом постепенного похолодания. Такое мнение озвучил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин.

"В ближайшие лет шесть, по моей оценке, до 2022 года потепление будет продолжаться и достигнет примерно 1,1 градуса (средняя температура воздуха вырастет на 1,1 градуса - прим. ТАСС). После этого пойдет постепенный спад, независимо от того, сколько человек будет сжигать углеводорода", - сказал он.

Завалишин является последователем теории, что глобальное потепление носит не антропогенный (вызванный деятельностью человека), а природный характер. Он связывает рост температуры со снижением альбедо Земли - процента отраженной в космос энергии Солнца.

Ученый обратил внимание на то, что периоды повышения-понижения температуры случались и раньше, они носят повторяющийся характер. По его словам, каждый цикл состоит из 10 лет быстрого потепления и 40-50 лет медленного "остывания".

По данным синоптика, 2015-2016 годы были самими теплыми в России за многолетнюю историю метеонаблюдений. Очень интенсивно "теплеет" Арктика: летом 2016 года была отмечена минимальная площадь ледового покрова.