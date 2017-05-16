В Казани впервые установили пациенту активный протез, разработанный на базе Сколково

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Активный протез кисти, "распечатанный" на 3D-принтере и разработанный на базе Сколково, установили в Казани 24-летней девушке, лишившейся руки. Об этом она сообщила ТАСС.

"Такой протез установили в Татарстане впервые. Устанавливали протез примерно два часа, подгоняли под мою руку. Было волнительно, ощущения непередаваемые, конечно. Таким образом я вернулась к полноценной жизни", - поделилась своими впечатлениями Гульназ Насибуллина, которой установили протез.

Протез обеспечивает взятие и удержание предметов пораженной конечностью, тем самым восстанавливая способность пациента к самообслуживанию. Протезы кисти и предплечья устанавливают тем, у кого отсутствуют пальцы по разным причинам - из-за ампутации либо врожденного дефекта. Протез состоит из двух основных частей - полуфабрикат (каркасные и активные элементы) и приемная гильза. Гильза также делится на две части: одна фиксируется на предплечье или плече, вторая плотно облегает оставшуюся часть кисти либо предплечья.

В процессе изготовления протеза используется 3D-печать, что позволяет изготавливать сложные элементы и легко адаптировать протез даже под самые тяжелые случаи. Протез можно настроить не только на сжим всех пальцев, но и на их частичное сжатие в любом порядке. Главное требование для использования протеза - сохранение подвижности лучезапястного или плечевого сустава. Срок проектирования и производства протеза составляет 10 рабочих дней.